Choque fatal en la Ruta 39

Un joven, su madre y un chofer municipal fallecieron en el sinietro. Las víctimas tenían 21, 53 y 35 años y eran oriundas de Urdinarrain. Se trasladaban en una camioneta municipal para realizar controles médicos en Paraná.

Un joven de 21 años, su madre de 53 y un chofer municipal de 35 fueron las tres víctimas fatales del choque ocurrido este martes sobre la Ruta Provincial 39, a la altura de Rosario del Tala. Todos eran oriundos de Urdinarrain y viajaban hacia Paraná en una camioneta perteneciente al área de Desarrollo Social del municipio.

La información fue confirmada por la subjefa de la Policía Departamental Tala, Etelvina Piccini, quien precisó que los tres ocupantes de la Citroën Berlingo fallecieron en el acto como consecuencia del violento impacto frontal contra un camión que transportaba bolsas de cal viva.

El siniestro se produjo alrededor de las 4:50, en el kilómetro 56 de la Ruta Provincial 39, frente al acceso al Jockey Club de Rosario del Tala. La principal hipótesis indica que el transporte de carga habría embestido a un caballo suelto sobre la calzada, lo que provocó que su conductor perdiera el control y chocara contra el vehículo municipal.

Quiénes eran las tres víctimas del choque fatal

Según confirmó Piccini en declaraciones a Radio Nacional, el conductor de la camioneta tenía 35 años y era empleado de la Municipalidad de Urdinarrain. Lo acompañaban una mujer de 53 años y su hijo de 21.

Los tres se dirigían hacia la capital entrerriana para realizar gestiones de carácter asistencial. De acuerdo con la información conocida posteriormente, el traslado estaba vinculado con un control médico.

“Ahora puedo confirmar que la Berlingo pertenece a Desarrollo Social del municipio de la ciudad de Urdinarrain y que los tres ocupantes son oriundos de la ciudad”, había expresado la funcionaria policial.

Tras conocerse la tragedia, autoridades municipales de Urdinarrain se trasladaron hasta Rosario del Tala para acompañar las actuaciones y tomar conocimiento de lo ocurrido.

Entre los funcionarios presentes se encontraban el secretario de Gobierno, a cargo de la Intendencia, un abogado y la secretaria de Desarrollo Social.

El camión habría embestido a un caballo antes del choque

Respecto de la mecánica del accidente, la subjefa policial explicó que el camión circulaba en dirección este cuando presuntamente impactó contra un equino que se encontraba suelto sobre la ruta.

Como consecuencia de esa primera colisión, el conductor habría perdido el dominio del transporte y terminado sobre el carril contrario, donde chocó frontalmente contra la Citroën Berlingo.

“Por razones que se tratan de establecer, aparentemente, el camionero colisiona con un equino suelto en la ruta, habría perdido el control y eso hace que impacte con una Citroën Berlingo”, detalló Piccini.

El caballo murió en el lugar del accidente. Posteriormente, las autoridades confirmaron que el animal no tenía marca identificatoria de propietario, por lo que continúa la investigación para establecer a quién pertenecía.

En relación con las condiciones de circulación, la funcionaria indicó que no se habían registrado problemas importantes de visibilidad al momento del siniestro.

“Según lo que me comunica el jefe de Caminera, a esa hora no había impedimentos y si bien, el cielo estaba nublado, las condiciones eran normales”, manifestó.

El camionero está fuera de peligro y quedó a disposición de la Fiscalía

El conductor del camión, un hombre de 53 años oriundo de Chajarí, quedó atrapado en la cabina después del impacto y debió ser rescatado por los equipos de emergencia.

Posteriormente, fue trasladado a un hospital de Rosario del Tala, donde permanece internado y, según la información policial, se encuentra fuera de peligro.

Además, se confirmó que el camionero permanece demorado y a disposición de la fiscal Laila Taleb, quien interviene en la investigación del siniestro vial.

La Fiscalía busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque, establecer las responsabilidades correspondientes y esclarecer cómo llegó el caballo a la calzada.

La identificación del propietario del animal también forma parte de las actuaciones, debido a que su presencia sobre la ruta aparece como un elemento central en la hipótesis inicial del accidente.

La tragedia provocó la muerte de tres personas de Urdinarrain que viajaban hacia Paraná en un vehículo municipal destinado a traslados asistenciales.