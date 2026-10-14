La inflación se aceleró a 1,9% en septiembre y acumula un alza de 23,6% en el año, según INDEC

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la división con mayor aumento durante septiembre (+3,1%), mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas sufrieron un avance de 2% debido al componente estacional de las verduras.

La inflación se aceleró a 1,9% en septiembre , 0,2 puntos porcentuales (p.p.) por encima del mes previo, y acumula un alza de 23,6% en lo que va del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . Las divisiones con mayores aumentos fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+3,1%) , seguida por Educación (+3%) . Además, los alimentos y bebidas no alcohólicas sufrieron un avance de 2% debido al componente estacional de las verduras.

A nivel interanual la variación fue de 33,4% , mientras que las divisiones con mayores aumentos en los últimos doce meses fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un salto de casi 50% (49,1%) ante el aumento de los alquieres y los servicios; seguido de Educación con una suba de 39,9% y Comunicación, con el 37,3% .

«El dato positivo es la inflación Núcleo , que bajó a 1,7% desde 1,8% y quedó por debajo del nivel general. Es decir, la aceleración vino de componentes volátiles y de tarifas, no de la tendencia de fondo de los precios», resaltaron desde Cohen .

Por su parte, la economista Rocío Bisang de GMA Capital subrayó que septiembre tiende a ser un mes donde «la estacionalidad juega un poco en contra, y eso se vio reflejado en los precios». «En este contexto, los precios estacionales avanzaron 2,9%, impulsados principalmente por las verduras . A su vez, los precios regulados también aportaron su cuota a la dinámica del mes, con aumentos en tarifas de servicios públicos, educación y prepagas «, analizó.

“ El proceso de desinflación será lento y sinuoso . La ausencia de una regla clara y consistente de política monetaria, sumada al sostenimiento del cepo cambiario para las empresas, dificulta la recuperación de la demanda de pesos y limita las posibilidades de acelerar la baja de la inflación», manifestó Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics.

Tarifas y ley de zonas frías

Las tarifas de energía crecieron cerca de 4% en septiembre y en los siguientes meses continúen presionando, ya que «el margen fiscal para que no aumenten por encima de la inflación es bajo, sobre todo por la incremento de costos que tuviste este año», señaló Gonzalo Carrera, economista de Equilibra. «Los subsidios venían creciendo por encima de la inflación, así que una tarifa van a seguir presionando», enfatizó.

En ese sentido, la promulgación de la ley de zonas frías podría generar una presión adicional en las boletas de gas de más de 3,35 millones de usuarios a nivel nacional de los 94 municipios de la provincia de Buenos Aires y distritos de Córdoba, Santa Fe, San Luis y otras provincias. «Va a impactar de forma negativa en el IPC, aunque sería un impacto de una sola vez», resaltó Bisang.

La inflación en bienes continúa siendo inferior a la de servicios: 1,7% y 2,4% mensual en septiembre, respectivamente. «Dada esta brecha, el cambio de la estructura de ponderadores, pasando de la ENGHO 2004/05 a la ENGHO 2017/18 (con mayor peso de servicios dentro de la canasta total), habría dejado una inflación del 2,1% en julio. En 9 meses, la brecha entre las mediciones es superior a los 2,4 pp (26,1% con ENGHO 2017/18; 23,7% con ENGHO 2004/05)», precisaron desde LCG.

Qué se espera para octubre

El relevamiento de C&T para octubre apunta a cerrar el mes con una inflación total similar a la de septiembre, pero con la inflación núcleo algo más baja.

«Seguimos pensando que el descenso de la inflación a niveles del 1% demandará todavía más tiempo. Las subas y bajas de los últimos meses responden al impacto de Estacionales y a mayor o menor intensidad en los ajustes de Regulados. Pero la inflación core sigue mostrando un componente inercial importante que no termina de quebrarse aun cuando se sostiene el ancla cambiaria y la actividad se mueve tibiamente», subrayaron desde LCG.

Y proyectaron que en los próximos meses el IPC se estabilizará apenas por debajo del 2% mensual. «Pero hay que decir que una actividad más dinámica o eventuales tensiones en el mercado de cambios (probables en la víspera de las elecciones) podrían significar un freno para este tibio proceso de desinflación», añadieron.

Desde GMA Capital, señalaron que la desaceleración de la Núcleo podría ser una señal favorable hacia octubre, pero no esperan una «baja pronunciada de la inflación en los próximos meses». «Las presiones estacionales de fin de año y las vacaciones, junto con una mayor demanda de dólares, podrían ponerle un piso al ritmo de desinflación», enfatizó Bisang.