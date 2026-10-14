La Municipalidad continúa con trabajos de bacheo en distintos sectores de Paraná

En el marco de la continuidad del Plan Calle a Calle, la Municipalidad de Paraná llevó adelante distintas intervenciones destinadas a la recuperación y mantenimiento de la trama vial en diferentes sectores.

Uno de los principales puntos de trabajo fue la intersección de avenida Almafuerte y Jorge Luis Borges, donde se realizaron tareas de bacheo para mejorar las condiciones de circulación y contribuir a la seguridad vial en una de las zonas de mayor tránsito de la ciudad.

Para estos trabajos se utilizó asfalto en caliente, un material que permite realizar reparaciones de mayor resistencia y durabilidad en calzadas sometidas a un tránsito intenso.

En paralelo, se desarrollaron intervenciones de bacheo en el área central, como parte del esquema de atención diaria que permite dar respuesta a deterioros puntuales de la calzada y mejorar las condiciones de circulación.

Asimismo, se ejecutaron reparaciones de conductos sanitarios vinculadas a algunos de los sectores intervenidos. Estas tareas permiten recomponer y consolidar el suelo antes de avanzar con la reparación de la calzada, contribuyendo a prevenir nuevos hundimientos y a prolongar la vida útil de las intervenciones.

El Plan Calle a Calle contempla un esquema sostenido de mantenimiento y recuperación de la trama vial, con intervenciones programadas y respuestas a los distintos requerimientos que presenta la infraestructura urbana.