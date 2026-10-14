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La Municipalidad continúa con trabajos de bacheo en distintos sectores de Paraná

La Municipalidad continúa con trabajos de bacheo en distintos sectores de Paraná

En el marco de la continuidad del Plan Calle a Calle, la Municipalidad de Paraná llevó adelante distintas intervenciones destinadas a la recuperación y mantenimiento de la trama vial en diferentes sectores.

Uno de los principales puntos de trabajo fue la intersección de avenida Almafuerte y Jorge Luis Borges, donde se realizaron tareas de bacheo para mejorar las condiciones de circulación y contribuir a la seguridad vial en una de las zonas de mayor tránsito de la ciudad.

Para estos trabajos se utilizó asfalto en caliente, un material que permite realizar reparaciones de mayor resistencia y durabilidad en calzadas sometidas a un tránsito intenso.

En paralelo, se desarrollaron intervenciones de bacheo en el área central, como parte del esquema de atención diaria que permite dar respuesta a deterioros puntuales de la calzada y mejorar las condiciones de circulación.

Asimismo, se ejecutaron reparaciones de conductos sanitarios vinculadas a algunos de los sectores intervenidos. Estas tareas permiten recomponer y consolidar el suelo antes de avanzar con la reparación de la calzada, contribuyendo a prevenir nuevos hundimientos y a prolongar la vida útil de las intervenciones.

El Plan Calle a Calle contempla un esquema sostenido de mantenimiento y recuperación de la trama vial, con intervenciones programadas y respuestas a los distintos requerimientos que presenta la infraestructura urbana.

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