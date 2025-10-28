Los autos del TC recorrerán las calles de Paraná

La actividad comenzará con un recorrido por el Parque Urquiza, donde los fanáticos podrán disfrutar de cerca el paso de las máquinas y pilotos del TC.

Este fin de semana se presenta el Turismo Carretera y este viernes algunas de sus unidades recorrerán las calles de Paraná como antesala a la esperada fecha del campeonato. Será desde las 18.30.

La actividad comenzará con un recorrido por el Parque Urquiza, donde los fanáticos podrán disfrutar de cerca el paso de las máquinas y pilotos del TC. El punto de partida será la Estación de Servicio Shell, ubicada en Avenida Laurencena 98, desde donde los autos partirán rumbo al Monumento al General Justo José de Urquiza.

Una vez finalizado el recorrido, se llevará a cabo la conferencia de prensa oficial a las 19.30, con la presencia de autoridades locales, representantes de la ACTC (Asociación Corredores de Turismo Carretera), pilotos destacados y organizadores del evento. Allí se brindarán detalles de la competencia que se desarrollará durante el fin de semana en el autódromo de Paraná.

El encuentro promete ser una verdadera fiesta para los fanáticos del automovilismo, que podrán compartir un momento único junto a sus ídolos y disfrutar del inconfundible sonido de los motores del TC en plena ciudad, publica diario Uno.

La invitación está abierta a todo el público, que podrá acercarse a lo largo del recorrido y al monumento para ser parte de esta previa especial. Una oportunidad imperdible para vivir de cerca la pasión del Turismo Carretera en Paraná.