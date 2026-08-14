Mejoran desagües en Bajada Grande para reducir anegamientos

El municipio de Paraná reemplaza conductos y reacondiciona calles para mejorar el escurrimiento hacia los humedales del oeste. La intendenta Rosario Romero explicó que las tareas forman parte de la preparación ante posibles lluvias intensas asociadas a El Niño.

La Municipalidad de Paraná ejecutó obras de desagües en Bajada Grande para reducir anegamientos ante fuertes lluvias, mediante el reemplazo de conductos obstruidos, la apertura y adecuación de canales y el mejoramiento de calles. La intendenta Rosario Romero recorrió los trabajos y explicó que las intervenciones forman parte de las acciones preventivas ante posibles eventos climáticos intensos.

Las tareas se concentraron en inmediaciones de calle Valentín Denis y 1439, un sector próximo a los humedales del oeste donde, según explicaron funcionarios municipales, las características del terreno y los niveles freáticos superficiales generan dificultades para evacuar el agua durante precipitaciones abundantes.

“Tenemos una deuda con los vecinos de mejorar las calles y, sobre todo, el escurrimiento de aguas”, reconoció Romero. Además de las intervenciones hidráulicas, destacó los trabajos destinados a garantizar la transitabilidad y permitir el ingreso de ambulancias, recolectores y vehículos de emergencia.

Nuevos conductos para darle salida al agua

Uno de los principales trabajos consistió en reemplazar un desagüe ubicado en el cruce de calle 1439 y Valentín Denis que se encontraba obstruido.

Por su parte, el subsecretario de Planeamiento Sectorial, ingeniero Xavier Bilbao, explicó que el conducto permite comunicar ambos lados de la calle y facilitar que el agua continúe su recorrido hacia la laguna ubicada en el área de humedales. “En situaciones de lluvia, todo este sector quedaba anegado y no podía haber conectividad entre los vecinos y la trama vial consolidada”, detalló.

Según indicó, no está previsto extender el entubado hasta la laguna. Desde el cruce intervenido, el escurrimiento se realizará mediante canales abiertos. El espejo de agua se encuentra aproximadamente a 1.000 metros del lugar donde se desarrollaron los trabajos.

“Siempre es importante darle lugar y salida al agua”, remarcó Bilbao. Reconoció que ante precipitaciones extraordinarias algunos sectores podrían igualmente verse sobrepasados, pero sostuvo que las nuevas canalizaciones permitirán reducir los riesgos y acelerar el drenaje.

Calles mejoradas para mantener la conectividad

La intervención no se limitó a los desagües. El municipio realizó tareas con ripio, broza y otros materiales para consolidar calles que históricamente presentaron dificultades durante jornadas de lluvia.

Romero señaló que estas mejoras tienen un impacto directo en la vida cotidiana. “Mejora la posibilidad de salir un día que llueve”, expresó y destacó especialmente la necesidad de asegurar vías transitables para los servicios esenciales.

De hecho, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó que el objetivo fue mejorar “la transitabilidad y la seguridad”, tanto para quienes viven en el sector como para ambulancias y camiones recolectores de residuos.

Las tareas abarcaron distintos puntos de Bajada Grande y continuarán en otros sectores. Los trabajos se complementan con intervenciones sobre canales vinculados con Laguna Escondida y los humedales del oeste, con el propósito de facilitar la circulación del agua.

Preparativos ante el fenómeno de El Niño

Las autoridades municipales vincularon las obras con el esquema preventivo que Paraná lleva adelante ante escenarios de lluvias intensas y posibles contingencias climáticas.

“En contexto climático adverso necesitamos que el agua drene y drene por las cunetas o las obras dispuestas para tal fin”, explicó Bilbao.

El funcionario indicó que el sector presenta una característica particular: al realizar excavaciones, el agua aparece rápidamente debido a la proximidad de las napas. Por esa razón, sostuvo que resulta fundamental conservar canales y cunetas en condiciones para conducir el excedente hacia los humedales.

Bilbao aclaró que las obras preventivas no eliminan completamente la posibilidad de anegamientos frente a fenómenos extraordinarios. “No podemos dar todas las soluciones definitivas, pero sí minimizar riesgos”, puntualizó.

Además, explicó que garantizar la conectividad resulta fundamental ante una emergencia, ya que permite no solamente que los vecinos puedan desplazarse, sino también que los equipos de Protección Civil y otros organismos lleguen a las viviendas que requieran asistencia.

Romero pidió evitar residuos en desagües y cunetas

Durante la recorrida, la intendenta volvió a pedir colaboración a los vecinos para evitar que residuos terminen dentro de los sistemas de drenaje.

La acumulación de basura en cunetas y conductos puede provocar obstrucciones y reducir la capacidad de evacuación precisamente durante los episodios de precipitaciones más intensas.

Desde el municipio señalaron que habrá mantenimiento permanente con maquinaria, pero remarcaron la importancia de que los vecinos eviten arrojar desperdicios en esos sectores.

Las intervenciones forman parte de un esquema más amplio de preparación ante contingencias, con especial atención sobre aquellos barrios donde existen antecedentes de acumulación de agua.

Luminarias y nuevas intervenciones en Bajada Grande

Durante su visita, Romero también dialogó con vecinos que plantearon otras necesidades del barrio, entre ellas la colocación de nuevas luminarias.

La intendenta afirmó que Bajada Grande está contemplada dentro del programa de recambio y ampliación del alumbrado público y reiteró el objetivo municipal de alcanzar el 100% de iluminación LED hacia fines de año.

Además, planteó la necesidad de avanzar con la denominación de calles que actualmente solamente poseen números. Para ello anticipó que buscará trabajar con el Concejo Deliberante y escuchar propuestas de los propios habitantes.

“Hace a la identidad de los barrios”, sostuvo Romero, quien mencionó la posibilidad de elegir nombres de personas representativas de la zona, referentes deportivos o dirigentes vecinales.

Mientras continúan esas intervenciones, la prioridad inmediata estará puesta en garantizar el drenaje y la transitabilidad. Las autoridades remarcaron que el objetivo es llegar a los períodos de mayores precipitaciones con los sistemas de escurrimiento funcionando y reducir las consecuencias sobre las viviendas y calles de Bajada Grande.