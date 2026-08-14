La Editorial de Entre Ríos participa de la Feria del Libro de Paraná

La Secretaría de Cultura provincial, a través de la Editorial Entre Ríos (EDER), forma parte de la 14° edición de la Feria del Libro Paraná Lee, que se desarrolla del 14 al 17 de agosto en la Sala Mayo de la capital entrerriana (Puerto Nuevo), con entrada libre y gratuita. La EDER contará con las novedades publicadas este año y presentará el libro del último premio Fray Mocho Novela.

En el marco de la programación del evento, la editorial presentará el libro Horizonte de sucesos, de la escritora Mariana Bolzán, obra ganadora del premio literario provincial Fray Mocho en el género Novela, el máximo galardón que otorga la provincia a sus escritoras y escritores. La actividad tendrá lugar el lunes 17 de agosto a las 14 en el hall central del predio.

En el stand de la EDER también estarán los lanzamientos de este año: Entre Ríos y la vida, de Julio Federik; El Castillo San Carlos, de Roberto Romani; y Letras libres, del concurso homónimo de Seguí; además de su amplio catálogo de autores y autoras de la provincia.

La feria, organizada por la Municipalidad de Paraná, reunirá a escritoras y escritores entrerrianos, editoriales provinciales y librerías, junto con referentes de la literatura nacional. A lo largo de cuatro jornadas, el público podrá disfrutar de presentaciones de libros, charlas, entrevistas, mesas de diálogo y diversas propuestas culturales.