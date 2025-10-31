Obra de agua potable: corte total de Av. Churruarín

En el marco del Plan de Fortalecimiento del Agua Potable, se lleva adelante un proyecto para aumentar la provisión al Centro Distribuidor Ramírez. En la continuidad de los trabajos se requerirá un corte total de calle Churruarín, entre Esteban Rams y Sors Cirera, desde las 9 de la mañana de este viernes durante 2 horas.

En una nueva instancia de la obra, se realizará el paso de un tramo del nuevo tendido de cañería de polietileno de alta densidad de 500 mm que conecta la Planta Echeverría con el Centro Distribuidor, ubicado en avenida Ramírez. Esta acción busca mejorar la dotación de agua potable de la ciudad.

Para llevar adelante estos trabajos se requerirá un corte total de calle Churruarín, entre Esteban Rams y Sors Cirera, desde las 9 de la mañana de este viernes y por un tiempo de 2 horas aproximadamente, para introducir el caño en el túnel realizado previamente sobre calle 3 de Febrero con tuneleria teledirigida.

Se solicita a los vecinos transitar con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito.