Operativo de emergencia: rescatan a 15 personas tras vuelco de combi en Ruta Nacional 12

Pasadas las 5.30 de la madrugada, una camioneta con pasajeros que viajaba a Federación despistó en la autopista. Hubo 15 personas asistidas.

Esta madrugada, una trafic que viajaba hacia Federación despistó en la ruta nacional 12 y los 15 ocupantes fueron asistidos por Bomberos Voluntarios de Ceibas y personal médico del Hospital Eva Duarte.

Según informó Marcelo Paredes, jefe de Bomberos de Ceibas, el siniestro vial se produjo cerca de las 5.30 de la madrugda sobre el kilómetro 159.

Se trata de la combi de pasajeros que provenía de Buenos Aires con destino a Federación. Eran 15 ocupantes: el chofer, 12 personas mayores y dos menores.

Todos fueron asistidos en primera instancia en el lugar de la colisión, donde se encontraba personal del puesto caminero de Policía, colaborando en la evacuación de los ocupantes del vehículo que quedó en el cantero central de la ruta nacional.

A las tareas de rescate se sumó el personal de bomberos de Ceibas y luego las ambulancias del hospital Eva Duarte.

Afortunadamente, no hubo heridos graves, solamente algunos golpes. Los ocupantes fueron llevados para mejor evaluación al hospital Eva Duarte de Ceibas, a 1 km del lugar del siniestro.

En las próximas dos horas, se realizará tránsito asistido por Gendarmería, mientras se espera la cuadrilla de Vialidad Nacional para retirar los guardarrail y luego el vehículo por medio de un auxilio.