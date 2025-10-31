Provinciales

Ordenan restituir el 100% de los medicamentos gratuitos del PAMI a jubilados entrerrianos

La medida beneficia a más de 150 mil jubilados entrerrianos. Hasta el momento la obra social no ha aclarado si cumplirá o no

La Justicia Federal ordenó la restitución de los remedios con cobertura la 100% para jubilados nacionales de Entre Ríos. Un juez de Mendoza hizo lugar a un amparo presentado por el abogado entrerriano Valodia Nichajew, haciéndose eco de fallos de similares características en otras provincias.

“En diciembre el PAMI estableció una resolución quitando medicamentos y poniendo más requisitos, perjudicando el día a día de los jubilados. Presentamos un amparo colectivo y el 21 de octubre nos dieron la cautelar, ordenando que se restituyan los remedios al esquema anterior“, indicó el abogado en contacto con Canal 9 Litoral. Aclaró luego que la medida beneficiará a más de 150 mil jubilados de la provincia, que no deben realizar ningún trámite para volver a acceder a la cobertura: “Hay que esperar que PAMI cumpla, quizás nos enteramos que sí lo está haciendo. Por ahora no se ha informado nada, solo ha apelado la medida”.

Te puede interesar

El aire cálido del norte impulsa un repunte de temperaturas

admin

Se firmó contrato para la obra de reestructuración del hospital San Roque de Paraná

admin

Alrededor de 8000 estudiantes entrerrianos se benefician del Plan Red Secundarias Innovadoras

admin
Radio RD 99.1