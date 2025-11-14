Locales

Paritaria municipal de Paraná: 4,5 % en noviembre; 2%, diciembre; y $100 mil

La Municipalidad de Paraná cerró la paritaria salarial con los cuatro sindicatos del sector: el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales, el Sindicato de Obras Sanitarias, la Asociación del Personal Superior y la Asociación Trabajadores del Estado.

El Ejecutivo planteó una propuesta definitiva para la última parte de 2025: 4,5% a pagar con los salarios de noviembre; 2% de incremento con los salarios de diciembre; y un bono no remunerativo ni bonificable de $100 mil para noviembre y para diciembre.

