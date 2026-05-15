Preocupan los casos de intoxicación por monóxido de carbono en Entre Ríos

Ante el descenso de las temperaturas previsto para los próximos días, el gobierno reiteró una serie de recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas tóxico que cada año provoca miles de casos en el país.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos difundió recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, en el marco del descenso de las temperaturas previsto para los próximos días en la provincia.

Según datos del Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica de Entre Ríos, durante 2025 se registraron 86 casos de intoxicación por este gas, mientras que en lo que va del corriente año ya fueron informados 19 episodios hasta la primera semana de mayo.

Desde el organismo recordaron que el monóxido de carbono es un gas tóxico “sin color ni olor”, por lo que muchas veces los síntomas pueden confundirse con cuadros gripales o intoxicaciones alimentarias.

Recomendaciones para calefaccionar

La referente del área, Analía Corujo, explicó que una de las principales medidas preventivas es evitar el uso de artefactos no preparados para calefaccionar ambientes, como hornallas y hornos.

Además, señaló la importancia de controlar la correcta instalación de calefones y calefactores, verificando el funcionamiento de tirajes y salidas. También recomendó realizar revisiones periódicas con un gasista matriculado y controlar que la llama de los artefactos sea siempre azul.

Otro de los puntos destacados por la cartera sanitaria provincial tiene que ver con la ventilación de los ambientes. En ese sentido, indicaron que debe mantenerse siempre una abertura mínima para permitir la circulación de aire, especialmente en espacios donde haya artefactos que consumen oxígeno.

Síntomas y grupos de riesgo

Desde Salud indicaron que los grupos más vulnerables ante una intoxicación son niños, adultos mayores, personas con enfermedades cardíacas, respiratorias o anemia, además de embarazadas y mascotas.

Entre los síntomas más frecuentes mencionaron dolor de cabeza, náuseas, mareos, debilidad muscular y pérdida de conocimiento. Corujo advirtió además que una de las características de este tipo de intoxicaciones es la “claudicación muscular”.

Por último, recomendaron que, en caso de utilizar braseros o estufas a kerosén, estos deben encenderse y apagarse en el exterior, además de retirarse del ambiente antes de dormir para evitar accidentes.