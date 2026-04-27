Enersa entregó materiales eléctricos y mejoró el sistema de iluminación del Club Atlético Unidos de Pueblo Liebig

Enersa concretó la entrega de materiales eléctricos y de iluminación al Club Atlético Unidos de Pueblo Liebig y ejecutó la instalación completa del sistema lumínico en su cancha de fútbol, con el objetivo de mejorar su infraestructura deportiva.

El acuerdo fue suscripto entre el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y las autoridades de la institución deportiva, encabezadas por su presidente, Mario Santa Cruz, y su secretaria, Natalia Sanner. La intervención incluyó tanto la provisión de equipamiento como la ejecución de la mano de obra especializada por parte de la empresa.

Enersa aportó ocho proyectores LED de 400W, crucetas de acero, brazos de soporte, jabalinas de puesta a tierra, pinzas de retención, precintos, llaves termomagnéticas y 200 metros de cableado, elementos que fueron destinados a optimizar el sistema de iluminación del campo de juego.

Asimismo, con una importante inversión, la empresa llevó adelante la instalación integral de estos materiales mediante personal técnico propio, garantizando condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento en el predio deportivo.

De esta manera, Enersa continúa desarrollando acciones concretas que fortalecen el entramado social y acompañan el crecimiento de espacios deportivos y comunitarios.