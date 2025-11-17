Retuvieron más de 100 motos en controles policiales realizados el fin de semana

Un operativo de identificación vehicular efectuado por la comisaría primera derivó en la inspección de 145 rodados en Paraná. Más de 100 motos fueron retenidas en diversos procedimientos, informaron fuentes policiales.

Un operativo de identificación vehicular se desarrolló este domingo en la jurisdicción de la comisaría primera de Paraná, entre las 19 y las 21, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y controlar la legalidad de los rodados en circulación. La medida formó parte de un esquema de controles que se extendió durante todo el fin de semana.

Según se informó, durante el operativo se inspeccionaron 145 vehículos, entre ellos 25 automóviles y 120 motocicletas. Como resultado, se concretó la retención de más de 100 motos en el marco de los diferentes procedimientos realizados en los últimos días, lo que fue considerado un indicador de la efectividad de las tareas de control.

Las actuaciones contaron con la participación de móviles y personal de las comisarías primera y decimoséptima, lo que permitió desplegar un trabajo articulado en distintos puntos estratégicos. «El objetivo fue detectar irregularidades, prevenir delitos y asegurar que los vehículos cumplieran con las normativas vigentes», informaron fuentes policiales.

Las autoridades de la Jefatura policial Paraná destacaron que estos controles resultan claves para reducir la circulación de motovehículos no habilitados, muchos de ellos vinculados a maniobras inseguras o utilizados en hechos delictivos. Asimismo, subrayaron que la presencia policial refuerza la prevención y colabora en mantener el orden urbano.

Desde la fuerza provincial señalaron que este tipo de actividades se sostendrá de manera periódica, con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana.

También agradecieron la colaboración de los vecinos y recordaron que las acciones forman parte de una estrategia integral para prevenir el delito en la vía pública.

Las autoridades policiales reiteraron que la identificación vehicular continuará siendo una herramienta esencial para garantizar un entorno seguro para la comunidad.