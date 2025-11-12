Shell volvió a aumentar el precio de sus combustibles

Durante la madrugada de este miércoles se aplicó otro aumento en los combustibles Shell en Paraná. Es el tercer aumento en doce días

La petrolera Shell volvió a actualizar sus precios en Paraná durante la madrugada de este miércoles, registrando el tercer incremento en apenas 12 días. El nuevo ajuste impactó en tres de las cuatro variantes que ofrece la firma, mientras que la nafta Premium (V-Power Nafta) se mantuvo sin modificaciones.

De acuerdo con el relevamiento realizado por Elonce, los aumentos oscilaron entre 1,25% y 2,01%, afectando principalmente a las versiones Súper, Evolux y V-Power Diésel.

El primer incremento del mes se había registrado el 1° de noviembre, seguido por otro el 8 de noviembre, y finalmente este nuevo ajuste que comenzó a regir el 12 de noviembre, reflejando una tendencia sostenida de incrementos consecutivos en el sector.

Los nuevos valores en las estaciones de Shell Paraná

A partir de este miércoles 12 de noviembre, los precios de los combustibles en las estaciones Shell de la capital entrerriana quedaron establecidos de la siguiente manera:

Precios nuevos

Super. $1.676

Vp NAFTA $1.929

Evolux. $1.699

Vp diesel. $1.964

Precios anteriores

Super $1.643

Vp NAFTA $1.929

Evolux. $1.678

Vp diesel. $1.933