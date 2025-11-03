Sin trenes en Paraná

Desde el pasado viernes, el servicio ferroviario regional de Paraná permanece interrumpido por fallas eléctricas y mecánicas en las unidades que deben prestar el servicio.

El servicio de trenes regionales en Paraná permanece suspendido desde el pasado viernes y continuará así hasta nuevo aviso. Las dos unidades que cubren el trayecto se encuentran fuera de funcionamiento por diferentes desperfectos técnicos.

Se detalló que una de las formaciones sufrió un problema eléctrico que impidió su continuidad operativa, mientras que la otra padece una falla mecánica más compleja. En este último caso, se esperan repuestos para poder realizar la reparación necesaria y restablecer el servicio con normalidad.

Aunque se prevé que mañana podría haber novedades respecto a los trabajos de reparación, desde Ferrocarriles aclararon que, por el momento, no hay certezas sobre cuándo volverá a funcionar el servicio.

El recorrido habitual del tren regional Entre Ríos conecta Paraná con Enrique Berduc y Jorge Méndez, con una duración estimada de una hora y veinte minutos por tramo. Este trayecto forma parte del sistema de transporte que vincula a trabajadores, estudiantes y vecinos de las localidades cercanas con la capital entrerriana.

La suspensión temporal afecta principalmente a quienes utilizan el tren como medio económico de traslado diario.