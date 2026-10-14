Yacyretá suspendió las visitas y cerró el paso fronterizo por la crecida del Paraná

La medida abarca los recorridos turísticos y técnicos hasta el sábado 17 de octubre y también mantiene cerrado el paso entre Ituzaingó y Ayolas. El último parte advierte sobre una tendencia creciente de los caudales y nuevas lluvias en la cuenca.

La represa Yacyretá mantiene suspendidas las visitas turísticas y técnicas por razones de seguridad ante la crecida del río Paraná. La restricción comenzó el martes 13 y está prevista hasta el sábado 17 de octubre, según informó la Entidad Binacional.

“Debido a las condiciones climáticas y por razones de seguridad, quedan suspendidas temporalmente las visitas turísticas y técnicas”, comunicó el organismo. La decisión estará sujeta a la evaluación de las condiciones meteorológicas y de seguridad.

También permanecerá cerrado hasta el sábado el cruce fronterizo que conecta Ituzaingó, en Corrientes, con Ayolas, en Paraguay. Ambas medidas fueron anunciadas en el contexto del aumento del caudal provocado por las intensas lluvias.

Compuertas abiertas y mayores aportes de agua

El lunes 12, Yacyretá abrió las compuertas principales de su embalse ante la fuerte crecida del Paraná. Según la información difundida, las precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño incrementaron los aportes de agua a la central.

El parte publicado el martes señala que los caudales afluentes se encuentran por encima de los promedios históricos. Durante septiembre los superaron en un 37%, mientras que en lo transcurrido de octubre la diferencia alcanza el 40%.

Como referencia, el informe consigna promedios de 12.339 metros cúbicos por segundo para septiembre y de 14.400 para octubre, correspondientes a la serie 1971-2025. Esos valores históricos permiten comparar la magnitud de los ingresos actuales.

Pronostican más lluvias en la cuenca

Las previsiones hidrológicas anticipan una tendencia creciente de los caudales que llegan a Yacyretá durante los próximos días. El organismo relacionó esa evolución con las lluvias registradas en gran parte de la cuenca y con el incremento de las descargas de centrales ubicadas aguas arriba.

El pronóstico incluido en el parte contemplaba precipitaciones de variada intensidad para el martes y este miércoles. Los centros especializados coincidían en acumulados promedio de entre 20 y 50 milímetros en amplios sectores de la cuenca.

Las lluvias se concentrarían principalmente en la cuenca alta del Paraná y en la del río Iguazú. En el escenario más lluvioso, algunos puntos podrían registrar acumulados cercanos a los 100 milímetros.

Las previsiones para Ituzaingó y Ayolas

Para Puerto Ituzaingó, el informe del martes estimaba niveles de entre 3,5 y 4,8 metros durante esa jornada. Para los días posteriores, proyectaba alturas comprendidas entre 4,8 y 5 metros.

En Puerto Ayolas, las previsiones eran de entre 5,1 y 6 metros para el martes y de entre 6 y 6,3 metros para las jornadas siguientes. El nivel de alerta de ese puerto paraguayo está establecido en 4,20 metros.

Estas alturas corresponden a las proyecciones del parte difundido el martes, mientras continúa la evaluación de las condiciones. La Entidad Binacional mantendrá las restricciones de acceso a la represa y al paso fronterizo durante el período anunciado, sujetas a esa revisión.