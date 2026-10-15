Martín Fierro de la Música: Abel Pintos se llevó el de Oro

En una ceremonia organizada por la Aptra, se entregaron los Martín Fierro de la Música 2026. Hubo reconocimientos, premios especiales y homenajes. Todos los ganadores de la gran noche.
En la noche del miércoles se celebró la primera edición de los premios Martín Fierro de la Música, dedicados exclusivamente a la industria musical, con figuras del pop, el rock, el género urbano, el folclore, la cumbia y el cuarteto entre los protagonistas.
La ceremonia fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), y se realizó en Tango Porteño, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires.
A las 19 comenzó la alfombra roja, mientras que la ceremonia principal arrancó pasadas las 21. La conducción estuvo a cargo de Hernán Drago y Edith Hermida. En la previa, Nara Ferragut, Daniel Gómez Rinaldi, El Polaco y Rocío Marengo recibieron a los invitados y acompañaron la llegada de las figuras.
Fuera de programa se entregó el premio del Reconocimiento a la Canción viral a Wanda Nara por Bad Bitch. «Guau, buenas noches a todos: Hago tantas cosas queme había olvidado que en algún momento canté», arrancó. «Uno más a mi colección y los amo», cerró.
Todos los nominados y los ganadores
Mejor Canción
Cazzu — Con otra
María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos
Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos
Luck Ra y Miranda! — Tu misterioso alguien
Mejor Álbum
Milo J — La vida era más corta
María Becerra — Quimera
Cazzu — Latinaje
Ca7riel y Paco Amoroso — Papota
Lali — Cuando el demonio llama
Mejor Colaboración
Big One, Paulo Londra y Wisin — Flashbacks / Crossover #9
Lauta, Amigo de Artista y Q’Lokura — Puñaladas
Renzo ED, La Joaqui y Salas — Colocartelo Remix
Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal — La Peligrosa
Emilia, Tini y Nicki Nicole — Blackout
Turf y Lali — Loco un poco
Mejor Artista Femenina
María Becerra
Ángela Leiva
Tini
Lali
Cazzu
Natalie Pérez
Marilina Bertoldi
Mejor Artista Masculino
Fito Páez
Dante Spinetta
Coti Sorokin
Milo J
Axel
Abel Pintos
Emanero
Dillom
Mejor Grupo/Banda
Babasónicos
Divididos
Los Pericos
Turf
Airbag
El Mató a un Policía Motorizado
Tan Biónica
Los Piojos
Mejor Artista Pop
Tini
Lali
Emilia
Tiago PZK
María Becerra
Zoe Gotusso
Yami Safdie
Ángela Torres
Mejor Artista Rock/Alternativo
Babasónicos
El Plan de la Mariposa
Fito Páez
Los Piojos
Charly García
Andrés Calamaro
Marilina Bertoldi
Mejor Artista Urbano
Dante Spinetta
Trueno
J Rei
Duki
L-Gante
Nicki Nicole
Milo J
Mejor Artista Folclórico
Soledad Pastorutti
Abel Pintos
Luciano Pereyra
Los Nocheros
Destino San Javier
Coki Ramírez
Maggie Cullen
Jorge Rojas
Mejor Artista de Cuarteto
Luck Ra
Eugenia Quevedo y la Bdc
Valentina Márquez
Ulises Bueno
Simón Aguirre
Mejor Grupo/Banda Tropical
Damas Gratis
Los Totora
La T y La M
Ráfaga
La K’onga
Q’Lokura
La Delio Valdez
Banda XXI
Se entregaron los Martín Fierro a la Música / RS Fotos
Se entregaron los Martín Fierro a la Música / RS Fotos
Mejor Artista Tropical Masculino
Rodrigo Tapari
Uriel Lozano
El Polaco
Ulises Bueno
Daniel Agostini
Nico Mattioli
Mejor Artista Tropical Femenina
Ángela Leiva
Dalila
Karina
Eugenia Quevedo
Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas
María Becerra — Quimera Show 360° en River
La K’onga — Cuartetour
Lali — Lali Tour 2025
Airbag — El Club de la Pelea
Tini — Futttura
Q’Lokura — Q’Lokura en vivo
Emanero — Emanero Tour 2025
Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo
Mejor Artista Revelación Masculino
Simón Aguirre
Lázaro Caballero
Max Carra
Roze
Ramma
Joaco Burgos
Camionero
Luciano Creiner
Valentino Merlo
Mejor Artista Revelación Femenina
More con Flow
Valentina Márquez
Juana Rozas
143Leti
Mery Granados
Valentina Olguín
Candu Domínguez
Mejor Productor/a musical
Mauro De Tommaso
BZRP
Nico Cotton
Big One
Evlay
Tatool
Tote
Oscar Mediavilla
Mejor Concepto Visual
María Becerra
Lali
Tini
Emanero
Cazzu
Dillom
Ca7riel y Paco Amoroso
Mejor Artista de Tango / Música ciudadana
Guillermo Fernández
Caro Minella
Jorge Amicone
Jorge Vázquez
Los Reyes del Tango
Mejor Cortina Musical de TV
Morfi, Todos a la mesa
LAM
Gran Hermano
Telenueve Noticiero
Mejor Música de Comerciales/Jingles
Saphirus
Molto
Kanji
Rinde 2 — Luck Ra
Mejor Artista de Música Infantil
Panam
Plim Plim
Margarita
Pau Pau
Topa
El Reino Infantil
Mejor Artista DJ
Ezequiel Arias
Sol Ortega
Hernán Cattaneo
Mariano Mellino
Victoria Engel
Carlos Alfonsín
Javier Zuker
Mejor Artista DJ Revelación
0ostil
Victoria Why Not
Discip
Ana Helder
Jay De Lys
Eze Ramires
Mejor Manager Artístico
Fernando Szereszevsky
Pocho Rocca
Artes Group
Natanael Real
Daniel Grinbank
Ana Poluyan
Maxi El Brother
Alberto Miguel
Marcelo Fígoli
Héctor Cavallero