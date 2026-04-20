Accidente fatal en el Rally Sudamericano

El Rally Sudamericano fue suspendido en Mina Clavero luego de un accidente en el tramo Giulio Cesare que dejó una víctima fatal y varios heridos.

Un trágico accidente ocurrido este domingo al mediodía durante el Rally Sudamericano obligó a suspender la competencia en Mina Clavero. El hecho tuvo lugar en el tramo especial Giulio Cesare, entre los kilómetros 1 y 2, y dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas.

El siniestro involucró a un Volkswagen Polo Rally tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, quienes perdieron el control del vehículo en una curva. El auto se despistó, dio varios tumbos y terminó fuera del camino, en una zona donde se encontraba el público.

De acuerdo con la información oficial, ambos pilotos resultaron ilesos, pero el impacto alcanzó a espectadores que seguían la competencia desde la banquina.

Víctima fatal y heridos

El parte confirmado por la organización indicó que tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de un joven de 25 años, oriundo de Córdoba Capital, quien había sido trasladado al Hospital Luis María Bellodi.

En tanto, una mujer de 40 años, proveniente de Villa Dolores, sufrió una fractura de tobillo y permanece fuera de peligro. Su hija, menor de edad, presentó golpes leves y no requirió internación.

El hecho generó una profunda conmoción entre los asistentes y en el ambiente del automovilismo regional.

Investigación y suspensión de la competencia

Tras el accidente, las autoridades decidieron suspender de inmediato el Rally Sudamericano y activar los protocolos de emergencia. “De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad establecidos para la carrera, interviniendo los servicios de rescate médicos y policiales de emergencia presentes en el evento”, señalaron desde la organización.

Asimismo, informaron que “las autoridades deportivas, junto con los organismos competentes, se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias del suceso. Asimismo, se ha brindado asistencia a los familiares y allegados de la persona fallecida”.

La investigación continúa en curso para determinar cómo se produjo el despiste y evaluar las condiciones de seguridad en el tramo, mientras el mundo del rally lamenta una nueva tragedia vinculada al riesgo de este tipo de competencias.