El actor estaba internado en el Sanatorio Güemes tras sufrir un accidente doméstico el sábado 11 de abril

Murió Luis Brandoni a los 86 años. El actor estaba internado en el Sanatorio Güemes del barrio porteño de Villa Crespo desde el sábado 11 de este mes, cuando sufrió un accidente doméstico y quedó bajo atención médica. El artista sufrió un deterioro de su salud y falleció este lunes 20 de abril. Así lo confirmó Multiteatro en su cuenta de X.

“Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, sostiene el comunicado difundido en redes sociales por la empresa argentina de salas teatrales fundada por Carlos Rottemberg. “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable”, agregaron.

Las complicaciones en su estado de salud empezaron en septiembre de 2025 tras haber sufrido una descompensación producto de un alimento que ingirió. En aquella oportunidad, debió cancelar las funciones del espectáculo ¿Quién es quién? en el Teatro Liceo, que protagonizaba desde hace más de un año junto a Soledad Silveyra.

No obstante, la reciente complicación en su hogar le provocó un hematoma subdural producto de un golpe en la cabeza que requirió una hospitalización. En un principio, se especuló con una pronta recuperación y que podría volver a los escenarios hacia el 22 de abril. Sin embargo, se decidió discontinuar las presentaciones a raíz de un agravamiento de su cuadro.

A lo largo de su carrera, Brandoni dejó su marca personal en incontables películas, obras teatrales y, en el último tiempo, en series de streaming. A cada uno de sus personajes supo imprimirles el carisma de su temprana vocación actoral que descubrió durante su infancia en Dock Sud.

Tras una niñez en la que participó en diferentes programas radiales y de televisión, sus primeros pasos en cine lo catapultaron al público masivo con títulos como La cigarra está que arde(1967), Tute Cabrero (1968), La guita(1970) y La gran ruta (1971).

Sin embargo, su carrera se consolidó recién a mediados de la década del ’70, con sus protagónicos y roles destacados en La Patagonia rebelde, La tregua, Gente en Buenos Aires y Juan que reía, en un contexto político por el que fue perseguido y amenazado de muerte. Las presiones políticas concluyeron en que se exilie en México, lo que interrumpió su carrera.

Con el fin del gobierno militar, Brandoni volvió al país y retomó su actividad con fuerza. Actuó en Darse cuenta (1984), y se consolidó como ícono de la cultura popular con Esperando la carroza(1985) y Cien veces no debo (1990).

En las siguientes décadas, el actor bonaerense combinó su trabajo y faceta artística con una creciente participación política, muy ligado a Raúl Alfonsín y a la Unión Cívica Radical (UCR). Entre 1997 y 2001 ocupó una banca en la Cámara de Diputados del Congreso representando a ese mismo partido político.

Pese a su rol político, nunca se alejó de la actuación. En 1993 causó un gran impacto con Mi cuñado en dupla con Ricardo Darín, y luego se dedicó a ficciones como Durmiendo con mi jefe(2003) y El hombre de tu vida (2011).

Mientras tanto, en el teatro destacó con obras como Convivencia, Made in Lanús —que retomaría años después como director—, Conversaciones con mamá, Justo en lo mejor de mi vida y El acompañamiento.

En el último tiempo se redescubrió con la llegada del streaming. Actuó en películas como Mi obra maestra(2018), 4×4 (2018), El cuento de las comadrejas (2018) y La odisea de los giles (2019).

En televisión, formó parte del elenco de la serie Un gallo para Esculapio(2017) y, ya en el tramo final de su carrera, estuvo en Nada (2023) junto a Robert De Niro y participó de la serie El Encargado (2021) con Guillermo Francella.