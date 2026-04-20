Boca le ganó 1 a 0 a River y festejó en el Monumental

Boca Juniors se impuso 1-0 sobre River Plate en el estadio Monumental, en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. El triunfo significó además el fin del invicto del equipo dirigido por Eduardo Coudet.

Boca Juniors venció 1-0 a River Plate en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y selló su clasificación a los octavos de final. El único gol del encuentro fue convertido por Leandro Paredes, de penal.

La infracción que derivó en el tanto se produjo sobre el cierre del primer tiempo, cuando Lautaro Rivero bloqueó con la mano un remate de Miguel Merentiel. Tras la revisión del árbitro Darío Herrera en el VAR, se sancionó la pena máxima que Paredes ejecutó con precisión.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la intensidad y la escasez de situaciones claras. Boca, tras ponerse en ventaja, priorizó el orden defensivo y administró el resultado ante un River que no logró generar peligro sostenido.

En el complemento, el equipo dirigido por Eduardo Coudet incrementó la presión ofensiva, pero careció de profundidad en los últimos metros. En tiempo adicional, los jugadores locales reclamaron un posible penal por un contacto sobre Lucas Martínez Quarta, aunque la acción no fue sancionada.

El encuentro también estuvo condicionado por las ausencias en los arcos. Los juveniles Leandro Brey y Santiago Beltrán fueron titulares ante las bajas de Agustín Marchesín y Franco Armani, respectivamente, y respondieron con intervenciones seguras.

Durante el partido, Sebastián Driussi debió salir lesionado en River, mientras que Paredes dejó el campo en el segundo tiempo por una molestia física, siendo reemplazado por Ander Herrera.

Con este resultado, Boca alcanzó los 24 puntos y se ubicó en los primeros puestos de su zona, extendiendo su racha invicta. River, que ya tenía asegurada su clasificación, perdió luego de una serie positiva sin derrotas.