Accidente fatal en Ruta 11

El siniestro ocurrió en el departamento Victoria, tras un adelantamiento sobre un puente. La víctima tenía 36 años y falleció en el lugar. Un hombre y una mujer de 76 años, oriundos de Paraná, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.

Un impresionante accidente de tránsito con fatal, ocurrió esta mañana, sobre la Ruta Provincial Nº11, en el departamento Victoria. Una mujer de 36 años perdió la vida en el siniestro vial, ocurrido a la altura del kilómetro 86, en el puente sobre el arroyo Manantiales, en distrito Pajonal.

Según los datos a los que pudo acceder Elonce, minutos después de las 9 de este sábado, un auto habría intentado sobrepasar a un camión sobre el puente y se encontró de frente con otro vehículo que circulaba en sentido contrario.

El accidente involucró a un Peugeot 207, conducido por una mujer de 36 años, que circulaba con sentido hacia Diamante. El vehículo que transitaba hacia Victoria, chocó de frente con un Peugeot 208, manejado por un hombre de 76 años, que era acompañado por su pareja de la misma edad.

Ambos ocupantes del Peugeot 208, son oriundos de la ciudad de Paraná y fueron trasladados en ambulancia al hospital Salaberry de Victoria, se confirmó a Elonce. En el nosocomio, el personal médico le diagnosticó lesiones leves al hombre que conducía el auto, mientras que la mujer sufrió heridas de carácter grave, confirmaron fuentes policiales.

La conductora del primer vehículo y oriunda de la ciudad de Victoria, perdió la vida en el lugar, confirmaron fuentes policiales a Elonce y fue identificada como Daiana Orsini.

El impacto fue tan fuerte que, según se puede apreciar en la foto a la que accedió Elonce, el vehículo en el que se trasladaba la mujer que falleció, quedó “montado” sobre la baranda del puente.

Debido al impresionante accidente de tránsito, la policía que trabajó en el lugar, implementó desvíos a la circulación en la rotonda del Aeroclub (Variante Vivanco y Ruta 11), y producto de ello, se generaron demoras importantes en la circulación que ocasionó largas filas de camiones y autos.

“La circulación en la zona, estuvo interrumpida durante dos horas, y fue liberado antes del mediodía”, confirmó el subjefe departamental de la policía de Victoria, comisario Ricardo Ríos

Trabajó en el lugar, los servicios de emergencia, personal de Comisaría Pajonal, Policía Científica y Bomberos Voluntarios Victoria. Además, intervino Fiscalía en turno.