Frigerio y Pullaro entregaron el decreto de adhesión al RINI a Granalier

El gobernador Rogelio Frigerio visitó junto a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la empresa Granalier, de La Piara SRL, donde entregó el decreto de adhesión al Régimen de Incentivo de Nuevas Inversiones (RINI), una herramienta impulsada por el gobierno entrerriano para fomentar el desarrollo productivo y la generación de empleo.

Durante la recorrida realizada este miércoles en la planta ubicada en Estación Camps, Frigerio destacó la importancia de acompañar al sector privado y generar condiciones que favorezcan el crecimiento económico. «Cada vez que una empresa decide invertir, crecer y generar empleo genuino en Entre Ríos, ahí tiene que estar el Estado acompañando. Este régimen apunta justamente a eso: a brindar herramientas y previsibilidad para que más empresarios apuesten al desarrollo de nuestra provincia», afirmó.

En ese sentido, el mandatario provincial remarcó el trabajo articulado con las provincias de la Región Centro y valoró la presencia del gobernador santafesino. «Tenemos una enorme oportunidad si trabajamos unidos, defendiendo la producción, el empleo y el esfuerzo de quienes invierten y producen todos los días. Desde Entre Ríos estamos convencidos de que el camino es generar confianza, ordenar las cuentas y sacarles el pie de encima a quienes quieren producir», sostuvo.

Asimismo, Frigerio señaló que la adhesión al Régimen de Incentivo de Nuevas Inversiones representa una señal clara de respaldo al sector productivo. «Queremos que más empresas como Granalier sigan creciendo, incorporando tecnología y generando trabajo de calidad. Nuestro compromiso es seguir construyendo un Estado más eficiente, que acompañe y facilite el desarrollo del sector privado, porque no hay crecimiento posible sin inversión y sin producción», concluyó.

La inversión prevista por la firma supera los 967 millones de pesos y apunta a incrementar significativamente la capacidad productiva, con una proyección de crecimiento del 200 por ciento. El proyecto contempla la ampliación de la nave industrial de la planta de troceado en 750 metros cuadrados e incorpora nuevas cámaras de frío y tecnología de congelado, lo que permitirá multiplicar la capacidad de almacenamiento y aumentar la producción.

Por su parte, Pullaro valoró las políticas de incentivo a la inversión que impulsa Entre Ríos y destacó la decisión de acompañar al mandatario entrerriano en la recorrida. «Quería acompañar al gobernador Frigerio para conocer esta política pública tan exitosa que se está llevando adelante en Entre Ríos y también tomar algunas ideas para replicarlas en Santa Fe. En un contexto económico complejo, los gobiernos tenemos que agudizar el ingenio y pensar herramientas que impulsen la producción y el empleo», expresó.

Asimismo, el gobernador santafesino resaltó el esfuerzo de la provincia por generar condiciones favorables para el desarrollo del sector privado. «Aquí el gobierno de Entre Ríos está haciendo un esfuerzo muy grande pensando a largo plazo, con descuentos impositivos para empresas e industrias que van a invertir y, como dijo Rogelio, generar empleo. Algunas herramientas ya las tenemos en Santa Fe y otras buenas ideas, como las que estamos viendo acá, las vamos a copiar para que toda la Región Centro pueda seguir creciendo y potenciándose», indicó.

De la visita a Granalier también participaron el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el secretario de Industria, Catriel Tonutti y el senador provincial de Diamante, José Vergara, las autoridades conocieron el funcionamiento de la firma, una empresa de capitales entrerrianos con más de 20 años de trayectoria en la cadena agroindustrial porcina, que actualmente genera alrededor de 110 puestos de trabajo directos. En representación de la empresa, Irina Hergert agradeció el acompañamiento institucional y destacó que el proyecto permitirá ampliar la planta e incorporar el área de congelados, mientras que Miguel Hergert remarcó que gran parte de la inversión se realizó con proveedores de Crespo, Paraná y Concepción del Uruguay, fortaleciendo el entramado productivo regional y generando más trabajo para toda la zona.