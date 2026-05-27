Investigan un gravísimo caso de abuso sexual en Entre Ríos

Hay cuatro detenidos y hubo allanamientos en dos ciudades. Secuestraron una camioneta y armas. El hecho ocurrió el domingo.

La Justicia de Feliciano investiga un gravísimo caso ocurrido la noche del domingo, cuando una joven habría sido víctima de un ataque sexual, en el que habría varias personas involucradas. Hay cuatro detenidos en el marco de la investigación pero aún no hay imputación formal.

Por tratarse de un caso de índole privada, los datos se manejan con reserva y precaución a los fines de no revictimizar a la persona denunciante.

La investigación está en manos de la fiscal María Soledad Bordoy, quien ordenó una serie de procedimientos que se llevaron a cabo entre lunes y martes. Efectivos de la Policía Departamental de Feliciano dieron cumplimiento a los requerimientos y hubo resultados positivos. Además, el caso también llegó a jurisdicción de La Paz.

Secuestraron una camioneta y armas en La Paz

En La Paz se incautó una camioneta Toyota Hilux, de color blanco, que estaba siendo buscada por la Fiscalía. Además, los efectivos secuestraron prendas de vestir y una escopeta calibre 12, marca “Dos Leones”, con 3 cartuchos; y una escopeta calibre 12, marca Rémington.

Qué dice la Fiscalía

La Justicia mantiene absoluta reserva sobre el caso hasta tanto pueda tener novedades certeras que permitan solicitar la audiencia para avanzar en posibles imputaciones. La denuncia de la víctima se recibió en sede judicial y de inmediato se ordenaron las solicitudes de allanamientos a la Policía.

​”Todo el esfuerzo humano y técnico está volcado a cooperar con los tiempos de la investigacion penal preparatoria, en estas horas tempranas, que son determinantes para la recolección de evidencia”, indicaron fuentes de la investigación.