La Municipalidad de Paraná limpió por quinta vez un baldío y advirtió que pedirá el remate”

La Municipalidad de Paraná realizó este miércoles un nuevo operativo de limpieza en un terreno baldío ubicado en la intersección de calles Urquiza y Cura Álvarez, en una intervención que ya se repitió cinco veces desde 2024.

El procedimiento fue encabezado por distintas áreas municipales y volvió a poner el foco sobre la problemática de los terrenos abandonados en la ciudad y las dificultades para obligar a sus propietarios a mantenerlos en condiciones.

Desde el municipio confirmaron además que avanzarán judicialmente para cobrar todos los gastos generados por las tareas de limpieza y mantenimiento realizadas en el predio.

“Vamos a ejecutar el cobro”, advirtió el municipio

El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, explicó a Elonce que la comuna ya inició acciones judiciales para recuperar el dinero invertido en las primeras intervenciones.

“Tenemos la satisfacción que hace unos días el juez civil y comercial autorizó el embargo preventivo. Nosotros vamos a embargar este terreno en nombre de la Municipalidad por ese primer gasto que se hizo”, sostuvo el funcionario.

Bergara detalló además que las restantes intervenciones, incluida la realizada este miércoles, también serán incorporadas al reclamo económico impulsado por la comuna.

“La decisión está tomada. Vamos a ejecutar el cobro de todos los servicios y si eventualmente no se abona, vamos a pedir el remate público”, afirmó.

Según indicó, el operativo actual podría representar un costo de entre cuatro y cinco millones de pesos, cifra que será determinada una vez finalizadas las tareas y contabilizadas las horas de maquinaria y personal utilizadas.

El funcionario remarcó que la Municipalidad de Paraná no tiene como función limpiar propiedades privadas, aunque explicó que se debieron adaptar mecanismos administrativos y judiciales para intervenir en estos casos.

Propietarios sin interés y reclamo a vecinos

De acuerdo a lo informado, el terreno pertenece a una persona fallecida en la década de 1960 y actualmente existe una sucesión con herederos identificados.

Sin embargo, Bergara aseguró que los responsables “no prestan interés sobre este terreno ni sobre su mantenimiento”, situación que obligó a la intervención municipal.

“No podemos permitir esta situación. No solo por la suciedad y la proliferación de insectos, sino también por cuestiones de seguridad”, sostuvo.