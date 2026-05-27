Un hombre resultó herido tras choque entre dos camionetas en el Acceso Norte

Un fuerte choque entre una Toyota Hilux y una Volkswagen Amarok ocurrió en Acceso Norte de Paraná. Un hombre resultó lesionado y fue derivado de urgencia al Hospital San Martín.

Una persona resultó lesionada tras un fuerte choque entre dos camionetas en inmediaciones del ingreso norte a la capital entrerriana, a unos cinco kilómetros de la estación de servicio YPF.

El hecho ocurrió cuando una Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux impactaron violentamente en plena circulación, generando un importante operativo de emergencia.

Según se informó, la Amarok ingresaba a la ciudad de Paraná de este a oeste y tomó un retorno habilitado sobre el acceso. En ese momento, se incorporó al carril contrario por el que circulaba la Hilux en sentido hacia Colonia Avellaneda.

En la Toyota Hilux viajaba un hombre de 60 años, retirado de la fuerza, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza. El impacto contra el parabrisas dejó evidentes marcas y derivó en su asistencia médica. Posteriormente, fue trasladado de urgencia con una herida profunda en la cabeza de unos 7 centímetros, con pérdida de sangre y confusión en una ambulancia del Hospital San Martín, donde ingresó a la sala de emergencias con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano con hemorragia y politraumatismos

Asistencia de emergencia y primeros peritajes

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal del 107, Policía de Entre Ríos y la división de Accidentología Vial, que realizó pericias fotográficas y relevamientos técnicos para determinar la mecánica del siniestro.

El bombero voluntario Miguel Albarello explicó la intervención: “Fuimos alertados por un siniestro vial entre dos vehículos, en el cual uno de los conductores resultó con escoriaciones y un traumatismo en la zona de la cabeza. Fue asistido rápidamente y trasladado para control”.

Además, agregó: “El conductor estaba consciente, aunque un poco perdido en tiempo y espacio, pero solo refería dolor en la cabeza”.

El conductor de la Volkswagen Amarok, que viajaba acompañado por una pareja adulta, dio su versión del hecho ante las autoridades en el lugar del operativo. El vehículo no registró lesionados y sus ocupantes se encontraban en buen estado general.

“Al tomar el retorno se abre mucho y lo encuentra la Toyota Hilux que venía en sentido hacia Colonia Avellaneda”, explicó la policía.

Respecto al estado del herido, agregó: “En este momento está siendo evaluado en el Hospital San Martín. Llegó consciente, pero no sabemos el estado actual”.