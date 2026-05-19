Cristiano Ronaldo fue convocado y jugará su sexto Mundial con Portugal

El delantero de 41 años integrará la nómina lusa para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Compartirá un récord histórico con Lionel Messi.

Portugal presentó su lista de convocados para el Mundial 2026 y la principal novedad pasa por la presencia de Cristiano Ronaldo, que a los 41 años disputará su sexta Copa del Mundo.

De esta manera, el delantero portugués compartirá con Lionel Messi un récord inédito: ser los primeros futbolistas en jugar seis ediciones mundialistas.

El gran objetivo pendiente de Cristiano

Cristiano Ronaldo llegará a una nueva Copa del Mundo con una cuenta pendiente en su carrera: todavía no logró tener una gran actuación en instancias decisivas del torneo.

Su mejor versión mundialista se vio en Rusia 2018, donde convirtió cuatro goles. En cambio, en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022 marcó solo una vez en cada edición.

Además, nunca pudo anotar en partidos de eliminación directa.

Un Portugal cargado de figuras

El seleccionado luso llegará a esta cita con un plantel repleto de nombres importantes, entre ellos Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Neves y Vitinha.

También arrastra un respaldo reciente importante: el año pasado se consagró campeón de la Nations League tras vencer a España por penales.

El grupo y los convocados

En el Mundial 2026, Portugal integrará el Grupo K junto a República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

Entre los convocados aparecen arqueros como Diogo Costa y José Sá; defensores como Joao Cancelo, Rúben Dias y Nuno Mendes; mediocampistas como Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Vitinha; y delanteros como Joao Félix, Rafael Leao, Gonçalo Ramos y el propio Cristiano Ronaldo.