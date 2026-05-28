Robo millonario en Paraná: secuestraron auto y detuvieron a dos cordobeses

Una investigación por el robo de 8 millones de pesos en Paraná derivó en el secuestro de un vehículo y la detención de dos sospechosos cordobeses. La policía investiga a una posible banda interprovincial.

Una investigación por un robo millonario en Paraná avanzó este martes por la tarde con un importante operativo policial que incluyó el secuestro de un Citroën C4 y la detención de dos hombres oriundos de Córdoba y con antecedentes. El procedimiento se desarrolló en inmediaciones de calles Cervantes y Santiago del Estero, donde trabajó personal de la división Robos y Hurtos junto a la grúa de Secuestro Automotores.

El jefe de la división, comisario inspector Lisandro Reyes, explicó que el caso se originó el pasado 18 de mayo, cuando delincuentes sustrajeron alrededor de 8 millones de pesos del interior de una camioneta estacionada en la zona. “Utilizando aparentemente un inhibidor”, detalló.

A partir de ese hecho, se inició una investigación con análisis de cámaras de seguridad, trabajo del 911 y relevamiento de la zona. Con el avance de las tareas, los investigadores lograron identificar un vehículo sospechoso que volvió a aparecer circulando por la ciudad, lo que permitió montar un operativo de vigilancia que terminó con la detención de los ocupantes.

Investigación y detenciones en plena calle

Según informó la Policía, los sospechosos intentaron darse a la fuga al advertir la presencia de un móvil, pero fueron rápidamente reducidos por personal de Robos y Hurtos. Ambos detenidos serían mayores de edad y provenientes de la provincia de Córdoba.

“Son bandas que no son de acá de la ciudad, en la mayoría de los casos son de Córdoba, algunas ya han sido detenidas en otras oportunidades”, explicó el comisario Reyes.

El vehículo secuestrado será trasladado a la división Sustracción de Automotores, donde se realizará una pericia completa junto a Criminalística para determinar si los números de motor y chasis coinciden con el dominio registrado en Córdoba.

Banda interprovincial y modalidad delictiva

Las autoridades confirmaron que se investiga la posible participación de una banda interprovincial dedicada a robos bajo la modalidad de inhibidores, ganzúas y llaves adulteradas.

El subjefe de la división Robos y Hurtos, Ángel Palacios, indicó que el vehículo secuestrado podría estar directamente vinculado al hecho del 18 de mayo, aunque no descartó la participación de otros rodados. “Puede suceder que haya otro vehículo, pero por el momento este es el que tenemos identificado en la causa”, aclaró.

Investigación en curso y fuerte despliegue policial

Fuentes policiales destacaron la colaboración de los vecinos durante el operativo, quienes aportaron información y actuaron como testigos en el procedimiento. La causa quedó a disposición de la Fiscalía de Atención Primaria, que continúa reuniendo pruebas para determinar la responsabilidad de los detenidos y la posible existencia de más integrantes de la banda.

Mientras tanto, el vehículo secuestrado quedó bajo resguardo judicial a la espera de las pericias correspondientes, que serán clave para confirmar su participación en el robo millonario que dio origen a la investigación.