River y Belgrano jugarán la final del Torneo Apertura en Córdoba

La final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano se disputará el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes. Habrá público de ambas parcialidades.

La final del Torneo Apertura 2026 ya tiene escenario confirmado. River Plate y Belgrano de Córdoba definirán al nuevo campeón del fútbol argentino el próximo domingo 24 de mayo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, de la capital cordobesa.

El encuentro contará con la presencia de hinchas de ambos clubes y se disputará en uno de los estadios más importantes del país. La elección del escenario había sido determinada previamente al inicio de los playoffs, antes de que se conocieran los equipos finalistas.

De esta manera, el conjunto dirigido por «Chacho» Coudet y el “Pirata” cordobés se enfrentarán en un estadio con amplia capacidad y experiencia en la organización de encuentros de gran convocatoria.

Un estadio histórico para la definición

El Mario Alberto Kempes, anteriormente conocido como “Chateau Carreras”, fue remodelado para la Copa América 2011 y tiene capacidad para 57 mil espectadores. El recinto pertenece al Estado provincial y suele albergar partidos de Talleres, Instituto y Belgrano.

Además, es el segundo estadio con mayor capacidad de Argentina, detrás del Monumental de River Plate. Fue inaugurado el 16 de mayo de 1978 en el marco de la Copa del Mundo organizada por Argentina.

El estadio recibió su nombre actual en homenaje al histórico delantero cordobés Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial 1978 y una de las máximas figuras de la Selección argentina campeona.

El recinto posee cuatro tribunas principales identificadas con nombres de referentes históricos del fútbol cordobés. Las populares Luis Fabián Artime y Daniel Willington tienen capacidad para 11.500 espectadores cada una.

Por su parte, la platea Roberto Gasparini, ubicada sobre uno de los laterales del campo de juego, puede albergar a 19.600 personas, mientras que la platea Osvaldo Ardiles cuenta con espacio para 14.400 asistentes.

Hasta el momento, las autoridades organizadoras no confirmaron cómo será la distribución de ubicaciones para los simpatizantes de River y Belgrano en la gran final del Torneo Apertura.