Paraná y Villaguay mantuvieron una reunión estratégica con ITG Holding Group en China

La intendenta Rosario Romero y el intendente Adrián Fuertes participaron en Xiamen de una reunión con ITG Holding Group, uno de los principales conglomerados estatales de China, para avanzar en vínculos de cooperación productiva, comercial y de desarrollo urbano.

En el marco de la agenda internacional que se desarrolla en la ciudad china de Xiamen junto al grupo CEDA, autoridades de Paraná y Villaguay participaron de una reunión estratégica con ITG Holding Group, uno de los conglomerados estatales más importantes de China en materia de comercio internacional, logística, energía, infraestructura y cadenas globales de suministro, y una de las 500 empresas más importantes del mundo.

ITG representa uno de los actores centrales del esquema económico de la provincia de Fujian y mantiene un fuerte vínculo con la estrategia de desarrollo productivo y comercial impulsada por el Estado chino. La compañía opera en sectores vinculados al comercio de commodities, alimentos, productos agrícolas, energía, industria automotriz, logística internacional y financiamiento para el desarrollo, funcionando como una herramienta estratégica de articulación económica internacional.

De la reunión participaron la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes; el secretario de Hacienda, Alexis Bilbao; el concejal Emiliano Gómez Tutau; y representantes del sector cooperativo y empresarial argentino, junto a autoridades y directivos vinculados al esquema de cooperación internacional y desarrollo industrial chino.

Por parte de ITG estuvieron presentes Zhong Muda, autoridad del Consejo para la Promoción del Comercio Internacional de la provincia de Fujian; Gao Shaoyong, director general de Xiamen ITG Holding Group; Wang Yongqing, vicepresidente de Xiamen ITG Group Corp.; y Lv Chunwei, director general de Xiamen ITG Agricultural Products Co., Ltd., vinculada al desarrollo y comercialización de productos agrícolas.

Durante las intervenciones, Rosario Romero expuso una serie de proyectos estratégicos que Paraná identifica como prioritarios para acompañar un proceso de crecimiento y expansión urbana con perspectiva de desarrollo sostenible.

En ese marco, planteó la necesidad de consolidar inversiones vinculadas al ambiente, el saneamiento, la integración sociourbana, la transición energética y la producción, entendiendo que las ciudades del futuro deberán construir equilibrio entre crecimiento económico, planificación territorial y sustentabilidad.

Por su parte, Adrián Fuertes realizó una intervención enfocada en la producción, el agregado de valor y las capacidades del interior entrerriano para integrarse a nuevas cadenas de desarrollo y cooperación internacional.

En la reunión también se destacó la firma del acuerdo comercial entre la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) e ITG, por un volumen estimado de 300 millones de dólares, consolidando un vínculo estratégico entre el sector agroindustrial argentino y el mercado chino.

El acuerdo adquiere especial relevancia para Entre Ríos, ya que ACA cuenta con productores asociados en la provincia y representa uno de los actores históricos más importantes del entramado agropecuario nacional.

En ese contexto, Rosario Romero consideró que para Entre Ríos, y particularmente para ciudades como Paraná, la construcción de este tipo de vínculos internacionales puede abrir nuevas oportunidades para el entramado agroindustrial local y provincial, fortaleciendo cadenas de valor, exportaciones y esquemas de cooperación productiva de largo plazo.

Asimismo, destacó la importancia de avanzar en intercambios vinculados al desarrollo de ciudades sostenibles, la transición energética y la incorporación de tecnologías aplicadas al ambiente, al saneamiento y a la infraestructura urbana, entendiendo que las ciudades limpias, eficientes e inteligentes ocuparán un lugar central en la agenda global de las próximas décadas.