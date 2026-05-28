Provinciales

Paraná y Villaguay mantuvieron una reunión estratégica con ITG Holding Group en China

La intendenta Rosario Romero y el intendente Adrián Fuertes participaron en Xiamen de una reunión con ITG Holding Group, uno de los principales conglomerados estatales de China, para avanzar en vínculos de cooperación productiva, comercial y de desarrollo urbano.

En el marco de la agenda internacional que se desarrolla en la ciudad china de Xiamen junto al grupo CEDA, autoridades de Paraná y Villaguay participaron de una reunión estratégica con ITG Holding Group, uno de los conglomerados estatales más importantes de China en materia de comercio internacional, logística, energía, infraestructura y cadenas globales de suministro, y una de las 500 empresas más importantes del mundo.

ITG representa uno de los actores centrales del esquema económico de la provincia de Fujian y mantiene un fuerte vínculo con la estrategia de desarrollo productivo y comercial impulsada por el Estado chino. La compañía opera en sectores vinculados al comercio de commodities, alimentos, productos agrícolas, energía, industria automotriz, logística internacional y financiamiento para el desarrollo, funcionando como una herramienta estratégica de articulación económica internacional.

De la reunión participaron la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes; el secretario de Hacienda, Alexis Bilbao; el concejal Emiliano Gómez Tutau; y representantes del sector cooperativo y empresarial argentino, junto a autoridades y directivos vinculados al esquema de cooperación internacional y desarrollo industrial chino.

Por parte de ITG estuvieron presentes Zhong Muda, autoridad del Consejo para la Promoción del Comercio Internacional de la provincia de Fujian; Gao Shaoyong, director general de Xiamen ITG Holding Group; Wang Yongqing, vicepresidente de Xiamen ITG Group Corp.; y Lv Chunwei, director general de Xiamen ITG Agricultural Products Co., Ltd., vinculada al desarrollo y comercialización de productos agrícolas.

Durante las intervenciones, Rosario Romero expuso una serie de proyectos estratégicos que Paraná identifica como prioritarios para acompañar un proceso de crecimiento y expansión urbana con perspectiva de desarrollo sostenible.

En ese marco, planteó la necesidad de consolidar inversiones vinculadas al ambiente, el saneamiento, la integración sociourbana, la transición energética y la producción, entendiendo que las ciudades del futuro deberán construir equilibrio entre crecimiento económico, planificación territorial y sustentabilidad.

Por su parte, Adrián Fuertes realizó una intervención enfocada en la producción, el agregado de valor y las capacidades del interior entrerriano para integrarse a nuevas cadenas de desarrollo y cooperación internacional.

En la reunión también se destacó la firma del acuerdo comercial entre la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) e ITG, por un volumen estimado de 300 millones de dólares, consolidando un vínculo estratégico entre el sector agroindustrial argentino y el mercado chino.

El acuerdo adquiere especial relevancia para Entre Ríos, ya que ACA cuenta con productores asociados en la provincia y representa uno de los actores históricos más importantes del entramado agropecuario nacional.

En ese contexto, Rosario Romero consideró que para Entre Ríos, y particularmente para ciudades como Paraná, la construcción de este tipo de vínculos internacionales puede abrir nuevas oportunidades para el entramado agroindustrial local y provincial, fortaleciendo cadenas de valor, exportaciones y esquemas de cooperación productiva de largo plazo.

Asimismo, destacó la importancia de avanzar en intercambios vinculados al desarrollo de ciudades sostenibles, la transición energética y la incorporación de tecnologías aplicadas al ambiente, al saneamiento y a la infraestructura urbana, entendiendo que las ciudades limpias, eficientes e inteligentes ocuparán un lugar central en la agenda global de las próximas décadas.

Te puede interesar

Inauguraron una nueva subestación de energía en General Ramírez

admin

El sábado 30 comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

admin

Continúa el alerta por niebla en una zona de Entre Ríos

admin
Radio RD 99.1