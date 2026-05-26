El quirófano móvil municipal recorrerá más puntos de la ciudad durante junio

La Municipalidad de Paraná desarrollará durante junio una nueva serie de operativos gratuitos de castración, vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas en distintos barrios de la ciudad.

El recorrido dará comienzo el lunes 1 de junio en el Parque Gazzano, sobre Avenida Zanni, donde el quirófano móvil permanecerá hasta el viernes 5. Los días lunes 8 y martes 9 se desarrollará en el Polideportivo Piérola de la vecinal Las Américas, (Artigas 2933). Del miércoles 10 al 12 será el turno del Barrio Predolini, en Castañeda 1033.

Los operativos de la Dirección de Salud y Bienestar Animal de la Secretaría de Salud son de 7:30 a 12:00 hs, con atención por orden de llegada y prioridad para los vecinos del barrio y quienes gestionen su turno por Mi Paraná.

La segunda quincena del mes arrancará el lunes 15 y martes 16 en la vecinal Almafuerte, Antonio Bonell 1044. Del miércoles 17 al viernes 19, el operativo se trasladará a la vecinal Las Rosas, en Antonio Bonell 287, esquina Pedro Londero y Francia. Del lunes 22 al miércoles 24, el quirófano estará en la vecinal Casiano Calderón, en el Barrio CGT, en el playón de la plaza ubicada en Casiano Calderón y Coronel Domínguez.

Para cerrar el mes, los días jueves 25 y viernes 26 la atención se brindará en la vecinal Pablo Balbi, en España al final, en la Plaza Santísima Trinidad. Finalmente, el lunes 29 y martes 30, el quirófano móvil visitará la vecinal Gaucho Rivero, en Gutiérrez 2119, entre Montiel y Los Talas.

Requisitos para cuidar a tus mascotas

Para las castraciones, los animales se reciben hasta las 10:00 hs y deben presentarse con ayuno de aproximadamente diez horas. Los caninos deben concurrir con collar y correa. Los gatos tienen prioridad para minimizar el estrés y deben trasladarse en transportadora o bolso cerrado. Los animales pueden castrarse a partir de los seis meses de vida. No es requisito que hayan tenido cría, aunque las hembras que hayan parido pueden operarse a partir de los dos meses posteriores al parto. Se recomienda llevar una manta para retirar al animal operado.

Con los operativos barriales, el Municipio acerca la atención de profesionales a cada una de las vecinales, difundiendo la importancia y los beneficios de combatir la problemática de la sobrepoblación canina y felina con castraciones que prevengan las gestaciones no deseadas, las patologías en el aparato reproductivo y mejoren la calidad de vida de cada animal.

Para más información y gestión de turnos, los vecinos pueden ingresar a la aplicación Mi Paraná o acercarse a la Dirección de Salud y Bienestar Animal, ubicada en calle República de Siria al 500.