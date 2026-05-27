Aumentan 30% las becas en Entre Ríos y alcanzarán a más de 15 mil estudiantes

El incremento fue confirmado este miércoles por autoridades del Gobierno provincial y del Instituto Becario. Destacaron que el acumulado desde el inicio de la gestión alcanza el 670%.

El gobierno entrerriano anunció este miércoles un aumento generalizado de 30% para las ayudas económicas para estudiantes de la provincia que brinda el Instituto Becario. El organismo venía asistiendo a 15.000 beneficiarios y para este año hay más de 10.000 solicitudes más de cobro.

La suba es de 30% a cada beca, que eleva a partir de mayo el valor de la modalidad universitaria a $100.000, la terciaria a $70.000 y la secundaria a $50.000.

Según detallaron desde el gobierno, el Instituto registraba 15.000 becarios, pero con la apertura de inscripciones o renovaciones las solicitudes este año ascienden hoy hasta 26.000, pedidos que están en evaluación en el Instituto.

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, que encabezó el anuncio, destacó que “en el peor momento de recaudación pero con buena gestión” la Provincia logró un “aumento sustencial”.

El funcionario resaltó que los aumentos acumulados en lo que va de la actual gestión provincial suman 670%, mientras que inflación lleva cerca de 200% desde fines de 2023. “Esto demuestra la importancia que el gobiernador le da al acompañamiento a los estudiantes”, mencionó.

También repasó algunas medidas de ahorro. “Eliminamos las maratones del Becario, que costaban unos $500 millones que ahora serán derivados directamente a las vecas. Redujimos de 500 a 70 los beneficiarios de Educando en Movimiento, con lo que se ahorraron cerca de $1.500 millones”, precisó.

Hasta el 31 de mayo está abierta la inscripción para la sbecas terciarias y universitarias.