Entre Ríos, bajo alerta violeta por bancos de niebla persistentes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por neblinas que afectará durante este martes y el miércoles a todo el territorio entrerriano, junto a otras provincias del centro y noreste del país. El fenómeno se presentará principalmente durante la madrugada, la mañana y nuevamente hacia la noche.

“El área será afectada por bancos de niebla y neblinas persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, advirtió el organismo y anticipó que estos fenómenos podrían “representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”.

En el mapa difundido por el SMN, las zonas afectadas aparecen marcadas en color violeta, cubriendo buena parte del este y centro del territorio nacional. La advertencia se mantiene para distintos momentos del día, especialmente en rutas, accesos y caminos donde la visibilidad podría disminuir considerablemente.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, utilizar luces bajas, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas, especialmente durante las primeras horas del día y la noche, cuando el fenómeno tendrá mayor intensidad.