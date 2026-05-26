Concordia cerró un mes positivo para el turismo

Con un 78% de ocupación hotelera durante el último fin de semana largo patrio del 25 de mayo, Concordia volvió a consolidarse como uno de los destinos turísticos más elegidos del Litoral argentino. El resultado cobra aún mayor relevancia al tener en cuenta que este mes contó con dos fines de semana largos, manteniendo una alta demanda y superando incluso el 72% registrado en el feriado anterior.

De acuerdo con los datos relevados por el Observatorio Turístico de la Subsecretaría de Turismo, entre el viernes 22 y el lunes 25 de mayo el mayor flujo de visitantes provino de Buenos Aires —provincia y Capital Federal— representando el 47% del total. En segundo lugar se ubicaron distintas ciudades de Entre Ríos con un 36%, mientras que Santa Fe, Corrientes y Chubut aportaron en conjunto un 12%. Además, un 5% de los turistas llegó desde Salto, Uruguay, reafirmando el perfil regional e internacional del destino.

El principal motivo del viaje fue el esparcimiento, el ocio y la recreación, reflejando el posicionamiento de Concordia como una ciudad ideal para escapadas y descanso. A la hora de planificar la visita, la recomendación de terceros fue la principal fuente de información, seguida por las redes sociales, marcando la importancia de la experiencia y la promoción digital en la elección del destino.

El movimiento turístico generó además un importante impacto económico: el gasto promedio por visitante fue de $92.500, alcanzando un ingreso estimado de $991.071.751 para la ciudad, cifras que fortalecen al turismo como uno de los motores de la economía local.

GRAN PARTICIPACIÓN LOCAL Y TURÍSTICA EN CADA PROPUESTA

Las actividades organizadas por la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) durante el fin de semana largo contaron con una destacada participación tanto de turistas como de residentes de Concordia, consolidando una agenda que combinó recreación, historia, cultura y naturaleza.

La “Barrileteada Patria”, las actividades desarrolladas en el Castillo San Carlos, el circuito histórico en el Naranjal de Pereda, “Arquitectura Nocturna”, el “City Tour Patrio” y la propuesta de “Astroturismo” junto al Parque Nacional El Palmar, formaron parte de las iniciativas más convocantes del fin de semana.

En ese marco, “Arquitectura Nocturna” fue la actividad con mayor presencia local, con un 94% de asistentes concordienses. Por su parte, el “City Tour Patrio” presentó el perfil más turístico, con un 50% de participantes provenientes de Buenos Aires y un 25% de Concordia. A su vez, el Astroturismo en el Castillo San Carlos se destacó por la diversidad de asistentes, con visitantes de distintas provincias e incluso participantes internacionales de Uruguay y Colombia.

Las actividades organizadas por la Subsecretaría de Turismo y el EMCONTUR durante el fin de semana largo reflejaron una importante participación de turistas y residentes de Concordia. Del total de asistentes, el 73,3% estuvo integrado por concordienses y el 26,7% por visitantes de otras ciudades y países, reafirmando tanto el atractivo turístico de la ciudad como el acompañamiento de la comunidad local a cada propuesta.