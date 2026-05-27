Milo J arrasó en los Premios Gardel y se llevó el Oro por Álbum del Año

La ceremonia se realizó en el Teatro Coliseo y tuvo por primera vez público general. Milo J fue el artista más destacado de la gala.

Los Premios Gardel 2026 se celebraron este martes en el Teatro Coliseo, en una gala conducida por Diego Leuco que, por primera vez en 28 años, contó con la presencia de público general.

La gran figura de la noche fue Milo J, que se llevó el Gardel de Oro por Álbum del Año con La vida era más corta.

Milo J, el gran protagonista

Además del máximo premio, Milo J sumó otros reconocimientos importantes durante la ceremonia.

Entre ellos, ganó en las categorías Canción del Año por Niño, Mejor Álbum Urbano por 166 (Deluxe) retirada, Mejor Canción de Hip Hop / Rap por Gil junto a Trueno, Mejor Canción Urbana por Olimpo, Grabación del Año por Niño y Mejor Canción de Autor por Luciérnagas, junto a Silvio Rodríguez.

Otros ganadores destacados

Entre los premios más importantes también se destacaron Lali, ganadora de Mejor Álbum Artista Pop por No vayas a atender cuando el demonio llama; Miranda! y Lali, premiados por Mejor que vos; Divididos, ganador de Mejor Álbum Grupo de Rock; Marilina Bertoldi, elegida Mejor Álbum Artista de Rock; Trueno, ganador de dos categorías; Luck Ra, premiado por Mejor Álbum de Cuarteto; y Cazzu, distinguida por Mejor Álbum de Música Global.

También se destacaron Ca7riel & Paco Amoroso, que obtuvieron premios por Mejor Álbum Pop Alternativo, Mejor Canción en Vivo y Mejor Videoclip Largo.

Reconocimiento a la trayectoria

Durante la ceremonia hubo un reconocimiento a la trayectoria para Los Nocheros, al cumplirse 40 años desde el inicio de su carrera.

La gala fue organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) y reunió a buena parte de la escena musical argentina.