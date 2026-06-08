Murió la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años

La mujer estaba en su departamento del barrio porteño de Palermo y fue encontrada tras un llamado para alertar que había alguien descompensado

Fugazot tenía 83 años y según se pudo saber por fuentes policiales, fue hallada en su departamento en el barrio porteño de Palermo tras un llamado por una persona descompensada.

El espectáculo argentino despide a María Rosa Fugazot, actriz, comediante y vedette que dejó una huella imborrable en el teatro, el cine y la televisión. Dueña de una trayectoria que atravesó más de seis décadas, fue una de las artistas más reconocidas de su generación y una presencia habitual en algunos de los programas más populares de la pantalla nacional.

Nacida en una familia profundamente ligada al mundo artístico, era hija del cantante y actor Roberto Fugazot y de la actriz María Esther Gamas. Desde muy joven comenzó a trabajar sobre los escenarios y con el paso de los años se consolidó como una figura destacada de la comedia, la revista y el teatro de texto.

Su popularidad creció a partir de participaciones en ciclos emblemáticos de la televisión argentina, entre ellos «Operación Ja-Já» y «La peluquería de Don Mateo», además de numerosas producciones vinculadas al universo de los hermanos Sofovich. También compartió proyectos con figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento local.

A lo largo de su carrera alternó trabajos en televisión con una intensa actividad teatral. Participó en clásicos como «La casa de Bernarda Alba», «Chicago», «Flores de acero» y «Venecia», entre muchas otras producciones, demostrando una versatilidad que le permitió transitar con éxito tanto la comedia como el drama.

En los últimos años había atravesado uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su hijo, el actor y director René Bertrand, ocurrida en junio de 2025. Aun así, continuó vinculada a la actividad artística y recibió el reconocimiento de colegas y del público por su extensa trayectoria.

Con su partida, el mundo del espectáculo pierde a una de las representantes más destacadas de una generación que marcó la historia de la televisión y el teatro argentinos. Su legado permanece en una carrera construida a fuerza de talento, trabajo y una permanente conexión con el público.