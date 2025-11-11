Avanzan las obras del caño maestro y habrá corte de agua en oeste y centro de Paraná

El municipio de Paraná informó que este miércoles se realizará un corte general de agua por trabajos en el caño maestro. La obra busca mejorar la impulsión y aumentar el caudal del sistema de distribución.

Gran parte de la ciudad de Paraná se verá afectada este miércoles por un corte programado del suministro de agua potable, debido a los trabajos finales en la instalación del nuevo caño maestro de impulsión que forma parte del Plan de Fortalecimiento de Agua Potable.

Al respecto, la secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Paraná, Mayra Collante, explicó que los trabajos corresponden al tramo de vinculación entre la planta potabilizadora y el Centro Distribuidor Ramírez, una conexión estratégica para el sistema de impulsión entre la producción y la distribución del agua.

“Se trata de una conducción paralela al caño principal de 750 milímetros. Al instalar una línea adicional de 500 milímetros, buscamos mejorar el comportamiento general del sistema, aumentando el caudal que se puede impulsar en tiempo real, que es el volumen de agua por unidad de tiempo”, explicó la funcionaria.

El aumento del volumen transportado será de entre un 10 y un 12%, aunque el beneficio principal será “la posibilidad de planificar la distribución de agua potable entre el este y el oeste de la ciudad, según la demanda diaria”.

Las zonas afectadas por el corte

El corte afectará a las áreas abastecidas por los centros distribuidores Ramírez y Ejército, es decir, el centro y el oeste de la ciudad. “Pedimos especialmente a los vecinos del oeste que cuiden sus reservas, ya que se preservará el depósito del Ejército”, indicó Collante.

La funcionaria aclaró que el corte es necesario “porque la instalación de un accesorio atraviesa el caño actual de 750 milímetros”, lo que impide mantener el servicio durante la intervención.

Cortarán el servicio de agua potable este miércoles por obras en el caño maestro del sistema de impulsión

Avance de la obra y tecnología utilizada

Collante precisó que la obra, que tiene una extensión de 5,5 kilómetros, ya cuenta con más de cuatro kilómetros ejecutados, con un avance sostenido sobre calle Dean J. Álvarez hacia el Centro Distribuidor Ramírez.

“El caño no reemplaza al anterior, sino que trabaja en simultáneo. Esto permite disminuir la presión sobre la conducción existente y mejorar su comportamiento estructural y aumentar el caudal o volumen transportado”, explicó.

“La tunelera permite avanzar sin cortes importantes ni intervenciones sobre la calle. Solo hubo un trabajo de mayor impacto en Avenida Almafuerte y 3 de Febrero, donde se instaló un codo mediante tecnología de electrofusión”, detalló Collante.

Mejora de la sala de bombas

En simultáneo, se ejecuta otra obra complementaria que incluye la instalación de una bomba de mayor potencia y la modernización de la sala de bombas en el sistema principal de distribución.

“Estas mejoras van a permitir un funcionamiento más eficiente y estable del sistema de agua potable para toda la ciudad”, concluyó la secretaria, quien asumió recientemente el cargo.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos hacer un uso responsable del agua durante el corte y mantener reservas domiciliarias hasta la restitución del servicio, prevista para la tarde del mismo día.

(elonce)