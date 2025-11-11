La Municipalidad abre sus espacios para vivir la Noche de los Museos

Este viernes 14 de noviembre, de 18 a 24 hs, Paraná se sumará a una nueva edición de La Noche de los Museos Entrerrianos, con entrada libre y gratuita. La propuesta invita a recorrer espacios culturales y patrimoniales de la ciudad que abrirán sus puertas con actividades especiales para todo público.

La iniciativa reúne a museos, archivos, bibliotecas y espacios históricos en una jornada de acceso libre, que permitirá descubrir la riqueza patrimonial de la ciudad a través de recorridos, muestras, representaciones teatrales, intervenciones artísticas y propuestas participativas.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y coordinada por la Municipalidad de Paraná, junto a instituciones locales y provinciales.

Agenda de actividades

Archivo Histórico Municipal

San Juan 451 | 19 a 24 hs

Muestra documental “El proceso de ampliación del Parque Urquiza”, con planos, expedientes y ordenanzas que narran la historia del emblemático espacio público de la ciudad.

Biblioteca Teatral Municipal y Biblioteca Popular

Buenos Aires 256 | Desde las 19:15 hs

19:15 | Presentación del libro “Las palabras que quedaron. Premios del Concurso Literario Biblioteca Popular del Paraná | Edición 2024”

20:30 | Música con Silvina López

21:30 | Música con Juani Brizuela y Joaco Gallego

A partir de las 20:30 horas, habrá un espacio de lectura y juegos para niños y niñas.

Cementerio Municipal de la Santísima Trinidad

21 hs | Actividad libre y gratuita

Recorrido histórico nocturno con linternas, guiado por el Lic. Javier Murchio. La propuesta invita a descubrir símbolos, tipologías y personajes destacados del cementerio, en una experiencia patrimonial única.

No requiere inscripción previa y se suspende por lluvia.

Centro Cultural Juan L. Ortiz

Bv. Racedo 250 | 20 hs

Muestra de pinturas “Entreveros. Donde lo visual se vuelve encuentro”, con obras de Beatriz Cabrera, Estela Más de Ayala, Liliana Caldani y Laura Sosa.

Cúpula del Concejo Deliberante de Paraná (Recinto de Sesiones)

Corrientes y Andrés Pazos | Desde las 19 hs

Representación teatral participativa sobre debates históricos del Concejo Deliberante y ordenanzas que marcaron la vida social de la ciudad, como la conocida “Ley del Vago” o el cierre de los reñideros.

Funciones: 20:00, 20:45, 21:30 y 22:00 horas.

Ex Hotel Cransac (Subsuelo del Flamingo – Plaza Bar)

Desde las 19 hs

Propuesta de Proyecto Erarte: “Un paseo por el arte entrerriano”, con visitas guiadas al subsuelo del antiguo hotel.

19:30 | Actividad para infancias “Arqueólogos urbanos por un día”

20:30 | Recorrido por el espacio, con visita a la cisterna y socialización del proceso de rescate e investigación patrimonial.

Museo de la Ciudad “César Blas Pérez Colman”

18 a 24 hs | Buenos Aires 226

El espacio abrirá sus puertas con su muestra permanente, que invita a reencontrarse con la historia viva de Paraná. A través de objetos, fotografías y relatos, los visitantes podrán recorrer las transformaciones urbanas y culturales que marcaron la identidad de la ciudad.

Además, se presentará el desfile performático “La memoria viva: personajes que nos formaron como ciudadanos”, con representaciones teatrales de figuras emblemáticas como Juana Azurduy, Borges, Frida Kahlo, Mercedes Sosa, Juan L. Ortiz, Diego Maradona y más.

Cronograma:

20:30 hs | Coro

21:00 hs | Primera pasada del desfile

21:30 hs | Coro

22:00 hs | Segunda pasada del desfile

Conduce: Ivana Centurión. Habrá servicio de foodtruck en el exterior del Museo.

Museo Puerto de la Memoria

Av. Estrada 1248 | 19 a 24 hs

Se presentará el proyecto anual de batucada del Museo junto al Jardín de Infantes Mojarrita, el Coro de Puerto Viejo y los talleres “Construir Valores”, con intervenciones de rap, tango, arte digital y performances interdisciplinarias. El cierre será con la instalación interactiva “Árbol vivo”, una propuesta visual para todas las edades que combina proyecciones digitales y naturaleza.

Conducción: Silvia Raquel Gallea.

Recorrido histórico: Diálogos entre la arquitectura y la memoria

Inicia en el Teatro Municipal 3 de Febrero | 25 de junio 60

18:45 a 20 hs | Un paseo participativo para descubrir historia y arquitectura de la Plaza 1ro. de Mayo, Escuela Normal José María Torres, ex Senado de la Confederación Argentina y la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Rosario, finalizando en el Palacio Municipal. A cargo de los arquitectos Fernando Ponce y Matias Netto.

Palacio Municipal

22 hs | Inicia en Plaza 1° de Mayo

Recorrido guiado por el interior del Palacio, en el marco de “Diálogos entre la arquitectura y la memoria”, a cargo de los arquitectos Fernando Ponce y Matías Netto.

Salón Mariano Moreno

Corrientes y Andrés Pazos | Desde las 18 hs

Reapertura simbólica de la histórica Farmacia del Indio, con instalación artística y ambientación sonora. Se podrá visitar la muestra del artista plástico Claudio Osan y disfrutar de la música de Zácaro y los Puerkos, a las 21:30 hs.