Balearon a un hombre en Paraná y buscan al agresor

De acuerdo con la información policial, el hermano del herido manifestó que la víctima tiene problemas de consumo de estupefacientes, y aportó datos sobre el presunto autor de los disparos, cuya identidad ya fue señalada a la Justicia.

Un herido de bala ingresó al hospital San Martín de Paraná; estaba consciente y, tras recibir la atención médica correspondiente, fue dado de alta horas después. Fuentes policiales comunicaron que el sujeto, de 42 años, tenía tres impactos de bala en la pierna izquierda, con orificios de entrada sin salida.

Fuentes policiales comunicaron que el hecho se registró en horas de la madrugada de este miércoles en calle Juan Manuel de Rosas y cortada Cortez, en jurisdicción de comisaría decimosegunda de Paraná.

La Fiscalía en turno dispuso las diligencias correspondientes para identificar y detener al responsable del ataque. “La investigación continua para dar con el autor del hecho”, indicaron fuentes policiales.