La Defensora del Pueblo de Paraná brindará su informe anual ante los concejales

n el marco de la 15° sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la capital entrerriana, que se realizará este miércoles 29 de octubre a partir de las 9, la defensora del Pueblo, Marcia López, expondrá su informe anual ante los ediles

Durante el plenario, se tratará un dictamen de las Comisiones de Cultura y Legislación correspondiente al proyecto de ordenanza, presentado por los ediles Luisina Minni y Fernando Quinodoz, a través del cual se propone crear el Código de Justicia Municipal de Faltas de Paraná, una iniciativa que busca modernizar, unificar y actualizar el Régimen Contravencional vigente en la ciudad.

También estarán en condiciones de ser aprobados los siguientes proyectos: Modificación del Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Paraná; creación de un Sistema de Distinciones que serán concedidos por el Concejo o el Departamento Ejecutivo, según el caso, a individuos, organizadores y entidades de Paraná; declaración como Ciudadano Ilustre a Carlos «Indio» Solari, músico, compositor, escritor y cantante nacido en la ciudad de Paraná, en la que se solicita identificación de su casa natal, donde vivió hasta los seis años.

La sesión se podrá seguir en vivo a través del Canal de Youtube del Concejo Deliberante de Paraná.