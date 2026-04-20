Bloody Tango llega a Paraná

Noelia Marzol, Jonathan Lazarte, Ana Devin y 11 artistas en escena hacen «Bloody Tango». Sábado 30 de mayo a las 21hs en el teatro municipal 3 de febrero.

Debido al éxito y a las buenas críticas del show en su estreno, este 2026 noelia marzol vuelve a apostar a su pasión: «tenemos un elenco increíble y la idea es que la gente disfrute de ver bailar tango y sé que serán noches inolvidables como lo fueron las del año pasado. Fue una gran emoción haber podido estrenar este espectáculo y siempre voy a ir por más. En lo personal, me fascina bailar tango y siento que producir un show moderno desde la puesta,

La música, el vestuario con bailarines jóvenes, campeones mundiales super talentosos, una gran cantante, es una oportunidad para seguir contagiando entre las nuevas generaciones la pasión y el amor por el tango. También me gustaría llegar con ese show a distintas partes del mundo así que es mi idea que vaya creciendo y que todos lo puedan disfrutar.

Un ensamble de bailarines y cantantes de alto nivel artístico pondera la danza a través de virtuosas y elaboradas coreografías, con Noelia Marzol, Jonathan Lazarte, Ana Devin y 11 artistas en escena.

Diversos personajes vivirán una pasional e intensa experiencia al entrar a un hotel. Cada habitación propone un ambiente invadido de sensualidad, oscuridad, tentaciones y amor, invitando a sus huéspedes a dejarse llevar y vivir un libertinaje sensorial que terminará devorándolos para siempre. Los espectadores serán testigos como voyeristas, de cada «ilusión».

Ganadora del premio estrella de mar a mejor compañia de danza nacional.

Sábado 30 de mayo a las 21hs en el teatro municipal 3 de febrero. Localidades a la venta en boletería del teatro y por ticketway.