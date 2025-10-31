Buscan a una menor de 13 años que no regresó a su casa en Paraná

Agostina Roble, de 13 años, ayer a las 18 se habría retirado del colegio al que asiste y no regresó a su casa en Paraná; esa fue la última vez que tuvieron comunicación con ella y, por lo tanto, es intensamente buscada.
Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Agostina Roble, de 13 años; quien ayer a las 18: 20 se habría retirado del colegio al que asiste sin regresar a su hogar, siendo ésta oportunidad la última vez que tuvieron comunicación con ella.
Vestía un jean color azul claro recto con roturas, remera mangas cortas color negra lisa, zapatillas blancas marca Atomik modelo urbana y llevaba una mochila color negra con la pipa Nike color blanca.
Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, o Divivisión Minoridad 0343-4209195.