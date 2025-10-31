Una vela encendida provocó un principio de incendio en edificio de Paraná

Una dotación de Bomberos Voluntarios acudió a un edificio de altura sobre calle Pellegrini en Paraná, donde ya trabajaba personal de Bomberos Zapadores. El incidente se originó en un departamento del segundo piso debido a una vela encendida que tomó contacto con adornos.
Personal de Bomberos Voluntarios y de Bomberos Zapadores se movilizó de urgencia hacia un edificio de altura ubicado sobre calle Pellegrini, en la zona de Altos de Ituzaingó de la ciudad de Paraná. La intervención de ambas dotaciones se debió a un principio de incendio por una vela encendida en un departamento del segundo piso.
Agustín Borini, miembro de Bomberos Voluntarios, dio a Elonce detalles sobre el operativo. «Nos llegó un llamado al cuartel sobre humo de un edificio en Altos de Ituzaingó, así que enseguida nos acercamos con la dotación” señaló el bombero.
Agregó que ya se encontraba en el lugar una dotación de Bomberos Zapadores, por lo que se trabajó en conjunto.
La causa del siniestro fue una vela que se había dejado encendida sin supervisión.
Borini relató que tomaron fuego algunos adornos que había sobre la mesa en la que se encontraban la vela encendida
El accionar de los bomberos evitó que el fuego se propagara y produjera mayores daños.Si bien el fuego se contuvo rápidamente, el incidente generó una situación de alarma entre los habitantes del edificio.
El departamento se encontraba cerrado, lo que provocó que una gran cantidad de humo saliera por las ventanas. «Los vecinos se asustaron porque salía humo por las ventanas” dijo Borini.
El bombero también confirmó que, al momento de la llegada de las dotaciones, no se encontraba ninguna persona dentro del departamento. Los residentes arribaron posteriormente al lugar.
Una vez controlada la situación, el personal procedió a la ventilación del ambiente para disipar el humo acumulado.
Recomendación
Borini afirmó: «La recomendación es que cuando salgan de las casas vean que no tengan velas prendidas, que no haya nada que pueda provocar un incendio».