Comenzó el cobro de fotomultas en el acceso a Oro Verde

Desde este jueves 15 de octubre, las cámaras instaladas sobre la Ruta 11 sancionan el uso del celular al volante y la falta de cinturón de seguridad. Andrés Borghello, de la Policía de Entre Ríos, explicó a Elonce los montos y reveló que se detectan unas 100 infracciones diarias.

Desde este jueves 15 de octubre comenzaron a aplicarse las fotomultas en el acceso a Oro Verde, sobre la Ruta Provincial 11, luego de finalizar el período de prueba y concientización desarrollado por la Policía de Entre Ríos. El sistema de cámaras detecta a quienes utilizan el teléfono celular mientras conducen y a los ocupantes de vehículos que circulan sin cinturón de seguridad. Las sanciones económicas pueden superar el millón de pesos.

Así lo confirmó el segundo jefe de la División Educación Vial de la Policía de Entre Ríos, Andrés Borghello, quien explicó que el dispositivo instalado en el arco de acceso a Oro Verde comenzó a funcionar oficialmente con fines sancionatorios.

El funcionario precisó que, durante la etapa preventiva, se detectaron aproximadamente 100 infracciones por día, de las cuales el 65% correspondió al uso del celular al volante y el 35% a la falta de cinturón de seguridad.

Borghello confirmó que el período de concientización finalizó este miércoles y que, desde este jueves, las infracciones captadas por las cámaras podrán derivar en sanciones económicas.

“A partir de este15 de octubre se van a empezar a efectivizar, o mejor dicho, sancionar de manera económica las infracciones que se capturen en el arco de Oro Verde”, señaló.

El dispositivo se encuentra sobre la Ruta 11, en el sector del arco de acceso a la localidad, en las inmediaciones del kilómetro 6.

El funcionario explicó que la implementación estuvo precedida por una campaña de información destinada a advertir a los conductores sobre la instalación de tecnología para detectar determinadas conductas de riesgo.

“Termina una etapa de difusión y concientización masiva que hemos realizado a través de la Policía de Entre Ríos, de la División de Educación Vial y con la colaboración de los medios de comunicación”, manifestó.

En ese sentido, remarcó la importancia de circular con los elementos de protección correspondientes y evitar distracciones.

Cuánto cuestan las fotomultas por celular y cinturón

Las sanciones se calculan mediante el sistema de Unidades Fijas (UF), cuyo valor está vinculado al precio de un litro de combustible.

Con una unidad de referencia de $2.130, los montos previstos para las dos infracciones son los siguientes:

-No utilizar el cinturón de seguridad: de 50 a 100 UF, equivalentes a multas de entre $106.500 y $213.000.

-Utilizar el celular mientras se conduce: de 150 a 500 UF, con sanciones de entre $319.500 y $1.065.000.

Los importes en pesos son orientativos y pueden modificarse según el valor vigente de la Unidad Fija y la graduación de la sanción que corresponda.

Borghello explicó que la diferencia entre ambas infracciones responde a las escalas previstas por la normativa. “No es lo mismo una multa por no uso de cinturón de seguridad, que va desde 50 unidades fijas a 100 unidades fijas, y la distracción, o mejor dicho, conducir manipulando el celular, que puede llegar de 150 unidades fijas a 500”, indicó.

El funcionario reconoció que se trata de sanciones elevadas, especialmente en el contexto económico actual. “Son infracciones onerosas, que duelen, más en este momento que a todos nos cuesta”, expresó.

No obstante, sostuvo que la aplicación de multas constituye una herramienta establecida por la legislación para sancionar el incumplimiento de las normas de tránsito.

Detectaron unas 100 infracciones por día

Uno de los datos más relevantes del período de prueba fue la cantidad de conductores y acompañantes que continuaron incumpliendo las medidas de seguridad.

Según precisó Borghello, las cámaras registraron alrededor de 100 capturas diarias, aunque se trata de un promedio aproximado que puede variar según la jornada.

Del total de infracciones detectadas, el 65% correspondió a conductores que utilizaban el teléfono celular, mientras que el 35% estuvo relacionado con la falta de cinturón de seguridad.

En este último caso, el funcionario destacó que una proporción importante de los incumplimientos se observó entre los acompañantes. “Donde más se ve la infracción es cometida por el acompañante”, señaló.

De esta manera, las autoridades recordaron que la obligación de utilizar cinturón de seguridad no alcanza solamente a quien conduce, sino también a los pasajeros del vehículo.

El celular al volante, la infracción más frecuente

Borghello advirtió que las distracciones durante la conducción constituyen uno de los factores que aumentan el riesgo de protagonizar un siniestro vial.

En ese sentido, mencionó que el uso del teléfono celular representa la mayor proporción de las infracciones detectadas por el sistema de cámaras en Oro Verde.

“Siempre remarcamos desde la Policía de Entre Ríos, que las principales causales de siniestros viales son negligencias humanas, como conducir en exceso de velocidad o también las distracciones”, manifestó.

Además, señaló que las distracciones pueden multiplicar por cuatro la posibilidad de sufrir un siniestro vial. “Es importantísimo trabajar con estos elementos y trabajar en la ciudadanía para que haya un cambio de cultura en cuanto a la seguridad vial, que trate de cuidarse a uno mismo y, con ello, también cuidar al resto, al prójimo”, sostuvo.

El segundo jefe de Educación Vial remarcó que el objetivo de los controles es modificar conductas y reducir la cantidad de accidentes. “Lo que más queremos es que no ocurran siniestros viales y que estos siniestros viales tengan consecuencias desagradables”, afirmó.

Qué ocurre con la cámara de Ramírez y Don Bosco

Borghello también fue consultado por otro dispositivo de control instalado en la ciudad de Paraná, específicamente en la intersección de avenidas Ramírez y Don Bosco.

El funcionario confirmó la existencia de esa cámara, pero aclaró que todavía no comenzó a aplicar sanciones económicas. Respecto del dispositivo ubicado en Paraná, explicó que su implementación sancionatoria requiere la coordinación con la autoridad municipal competente “para concordar cuándo pueden llegar a instalarse las medidas sancionatorias de este dispositivo”.

El pedido de la Policía a los conductores

Finalmente, Borghello insistió en que los dispositivos tecnológicos forman parte de una estrategia preventiva destinada a reducir los riesgos en la circulación.

El funcionario sostuvo que las campañas de concientización deben continuar, incluso después del comienzo de las sanciones económicas. “Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir profundizando”, expresó, al agradecer la colaboración de los medios para difundir las medidas de seguridad vial.

Además, recordó que la prevención no depende únicamente de los controles policiales. “Esto no es un trabajo solo de la Policía, sino de cada uno de nosotros de manera individual”, remarcó.