Con la presencia de autoridades, el IAPSER inauguró su Centro de Atención Médica

Concordia es la segunda ciudad de Entre Ríos en donde se puso en marcha el Centro Integral de Atención Médica, dependiente del Instituto del Seguro.

Minutos después de las 13 horas de este martes, en Urdinarrain 67, fue inaugurado oficialmente el CIAM (Centro Integral de Atención Médica), perteneciente al IAPSER Agencia Concordia. Se trata del segundo centro de estas características que se pone en marcha a nivel provincial. El primero fue inaugurado en Paraná.

Las instalaciones ofrecen servicios de rehabilitación fisio-kinesiológica y cuenta con un equipo de tres profesionales atendiendo a pacientes con cobertura del IAPSER ART, el área del instituto que se ocupa de seguros generales y riesgos del trabajo.

Autoridades

En la oportunidad, estuvieron presentes por parte del Instituto Autárquico del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), su presidenta Myriam Clerici y el gerente de Riesgo de Trabajo y Prevención Lisandro Rodríguez Signes; entre otros.

Además, el acto formal contó con la presencia del intendente de Concordia, Francisco Azcué, la viceintendente, Magdalena Reta de Urquiza y el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Luciano Dell Olio; entre otras autoridades.

Inauguración

Durante la actividad, se recorrieron las instalaciones, se escucharon los discursos alusivos y se compartió un lunch entre los presentes.

A la hora de alocución, la presidenta del IAPSER recordó sus raíces en el mercado de seguros y destacó que «Concordia nos abre los brazos para poder darle al ciudadano y a los trabajadores, esta posibilidad de estar realmente donde tenemos que estar, inaugurando un centro integral que no solo es para el riesgo del trabajo, lo pensamos también para los deportistas».

Además, Clerici adelantó que «queremos crecer, queremos mejorar nuestros servicios, porque el trabajador, el accidentado, no tiene que perder un día de su rehabilitación, ya que eso es fundamental para su regreso, para no tener incapacidad y poder volver a su trabajo sintiéndose bien y digno».

Según subrayó, «queremos abrir muchos más centros dentro de la provincia y queremos ser la aseguradora que todos elijan en Entre Ríos».

Por último, el intendente Azcué hizo uso de la palabra y subrayó el hecho de que Concordia sea la segunda ciudad en donde se haya puesto en marcha el CIAM.

“El orden es la base para buscar el progreso y las instituciones tienen que seguir ordenándose, administrando con seriedad, con transparencia, con honestidad y eso después se ve reflejado en estas obras y en mejorar las prestaciones”, remató.