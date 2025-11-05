Emitieron una alerta amarilla por tormenta para el norte entrerriano

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para la mañana del viernes por tormenta para cinco departamentos del norte entrerriano.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para la mañana del viernes por tormenta para los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

De acuerdo al parte del SMN, “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, indicó el organismo nacional.

De acuerdo con los pronósticos del SMN y distintos centros meteorológicos regionales, una ciclogénesis -proceso de formación e intensificación de un sistema de baja presión- avanzará sobre la región central del país desde la jornada del jueves 6 de noviembre, extendiendo su influencia hasta el viernes 7.

Este fenómeno afectará principalmente a la región de Cuyo, el área pampeana y el litoral, con la posibilidad de tormentas fuertes, chaparrones intermitentes y ráfagas intensas de viento. El centro de baja presión podría generar condiciones de tiempo severo en algunas zonas, con riesgo para actividades al aire libre y la infraestructura.