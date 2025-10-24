Nacionales

Consultá el padrón electoral para las elecciones del domingo

Está a disposición el padrón de electores con toda la información sobre el lugar de votación para las elecciones legislativas nacionales del domingo.

Para consultar el padrón, los electores tienen que ingresar su número de documento, género, distrito donde vota, y un código verificador. Con esos datos cargados, el usuario debe hacer clic en el botón Consultar y, de esa manera, así conocerá el lugar y mesa de votación.

Por otra parte, el CNE indicó que habilitó también un «chatbot» en WhatsApp, “Vot-A”, para «resolver las dudas en torno al proceso electoral de este año». El número de esta herramienta es el +54 911 2455-4444.

En ese sentido, precisaron que Vot-A «responderá respecto al lugar de votación, información electoral, Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otras cosas».

