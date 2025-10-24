Consultá el padrón electoral para las elecciones del domingo

Está a disposición el padrón de electores con toda la información sobre el lugar de votación para las elecciones legislativas nacionales del domingo.
Por otra parte, el CNE indicó que habilitó también un «chatbot» en WhatsApp, “Vot-A”, para «resolver las dudas en torno al proceso electoral de este año». El número de esta herramienta es el +54 911 2455-4444.
En ese sentido, precisaron que Vot-A «responderá respecto al lugar de votación, información electoral, Boleta Única de Papel (BUP), las autoridades de mesa, el voto en el exterior y la justificación de la no emisión del voto, entre otras cosas».