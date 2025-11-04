Locales

Continúan los operativos de salud animal en vecinales

La Municipalidad coordina las acciones en distintos puntos. Se realizará esterilización, vacunación y desparasitación de mascotas, con el objetivo de promover el control de la población animal y fomentar la tenencia responsable.

Los operativos se realizarán en diversas comisiones vecinales de la ciudad, comenzando en el CIC Este del 3 al 14 de noviembre, ubicado en Roque Sáenz Peña y Vicegobernador Luis Chaile. Posteriormente, se trasladarán al SUM del barrio Humito del 17 al 20 de noviembre, en Estado de Palestina y Cortada 1009, y finalizarán en el barrio El Buen Pastor del 25 al 28 de noviembre, en Villa Fontana 1698.

Con los operativos barriales se acerca la atención de profesionales a cada una de las vecinales, difundiendo la importancia y beneficios de combatir la problemática de la sobrepoblación canina y felina con castraciones que prevengan las gestaciones no deseadas, patologías en el aparato reproductivo y mejore la calidad de vida de cada animal.

Requisitos y recomendaciones

Se castran animales, caninos o felinos, a partir de los 5/6 meses de edad. Deben estar en ayunas de 8 horas de agua y 10 de comida. Si han tenido cría, lo más conveniente es castrarlos a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto. Además, los propietarios deben concurrir con una manta para cubrirlo postoperación.

Los perros deben ser llevados con correa y con bozal si son agresivos. Los gatos deben ser llevados en bolso, mochila, canasta o bolsa arpillera, a fin de resguardar su seguridad. Se recomienda a quienes lleven felinos obtener el primer turno de la mañana para evitar el estrés del animal.

Te puede interesar

La Municipalidad de Paraná realiza un relevamiento nutricional en los Espacios de Primera Infancia

admin

Avanza la instalación de las estructuras fotovoltaicas en el Parque Industrial de Paraná

admin

Llueve en Paraná: un frente de tormenta avanza desde el sur

admin
Radio RD 99.1