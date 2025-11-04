Continúan los operativos de salud animal en vecinales

La Municipalidad coordina las acciones en distintos puntos. Se realizará esterilización, vacunación y desparasitación de mascotas, con el objetivo de promover el control de la población animal y fomentar la tenencia responsable.

Los operativos se realizarán en diversas comisiones vecinales de la ciudad, comenzando en el CIC Este del 3 al 14 de noviembre, ubicado en Roque Sáenz Peña y Vicegobernador Luis Chaile. Posteriormente, se trasladarán al SUM del barrio Humito del 17 al 20 de noviembre, en Estado de Palestina y Cortada 1009, y finalizarán en el barrio El Buen Pastor del 25 al 28 de noviembre, en Villa Fontana 1698.

Con los operativos barriales se acerca la atención de profesionales a cada una de las vecinales, difundiendo la importancia y beneficios de combatir la problemática de la sobrepoblación canina y felina con castraciones que prevengan las gestaciones no deseadas, patologías en el aparato reproductivo y mejore la calidad de vida de cada animal.

Requisitos y recomendaciones

Se castran animales, caninos o felinos, a partir de los 5/6 meses de edad. Deben estar en ayunas de 8 horas de agua y 10 de comida. Si han tenido cría, lo más conveniente es castrarlos a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto. Además, los propietarios deben concurrir con una manta para cubrirlo postoperación.

Los perros deben ser llevados con correa y con bozal si son agresivos. Los gatos deben ser llevados en bolso, mochila, canasta o bolsa arpillera, a fin de resguardar su seguridad. Se recomienda a quienes lleven felinos obtener el primer turno de la mañana para evitar el estrés del animal.