Histórico triunfo de Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York

Nacido en Uganda, es musulmán, tiene 34 años y es el alcalde más joven del último siglo. Donald Trump lo trata de «comunista».

Zohran Mamdani fue elegido alcalde de la ciudad de Nueva York el martes, culminando un ascenso meteórico para este legislador estatal de 34 años, quien se perfila como el alcalde más liberal de la ciudad en generaciones.

En una victoria para el ala progresista del Partido Demócrata, Mamdani derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Ahora, deberá lidiar con las constantes exigencias de la ciudad más grande de Estados Unidos y cumplir con sus ambiciosas promesas de campaña, consideradas poco realistas por los escépticos.

Con esta victoria, el socialista demócrata hará historia como el primer alcalde musulmán de la ciudad, el primero de ascendencia surasiática y el primero nacido en África. Mamdani nació en Uganda, donde pasó su primera infancia, pero se crió en la ciudad de Nueva York y se nacionalizó estadounidense en 2018.

Además, se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo cuando asuma el cargo el 1 de enero.

El inesperado ascenso de Mamdani da credibilidad a los demócratas que han instado al partido a apoyar a candidatos más progresistas y de izquierda, en lugar de respaldar a centristas con la esperanza de recuperar a los votantes indecisos que han abandonado el partido.

La contienda registró la mayor participación en una elección a la alcaldía en más de 50 años, con más de dos millones de neoyorquinos emitiendo su voto, según la Junta Electoral de la ciudad.

Mamdani ya ha sido objeto de críticas por parte de los republicanos a nivel nacional, incluido el presidente Donald Trump, quienes lo han presentado con entusiasmo como una amenaza y la cara de lo que consideran un Partido Demócrata más radical.

De hecho, Trump amenazó con tomar el control de la ciudad y arrestar y deportar a Mamdani si ganaba. Y más recientemente, aseguró que retendría fondos federales para Nueva York en caso de un triunfo del joven aspirante.