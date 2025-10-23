Continúan los trabajos de integración y saneamiento del arroyo Las Viejas

La obra de sistematización, saneamiento y vinculación urbana del arroyo avanza a buen ritmo. Actualmente, se trabaja interviniendo la alcantarilla de calle Ambrosetti para aumentar la capacidad de conducción del cauce del arroyo con un conducto de 12 metros cuadrados que se incorpora a los dos existentes.

En las últimas jornadas, se realizó la demolición del pavimento existente a reconstruir en los laterales de la alcantarilla, además está en etapa de finalizado las cámaras de sumidero y se colocó el hormigón de base. También se comenzó con la instalación de la armadura de la alcantarilla.