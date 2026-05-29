Provinciales

Aumentan las tarifas del peaje Zarate Brazo Largo desde este sabado

A partir de las 00:00 horas de este sábado 30, los entrerrianos que crucen hacia Buenos Aires van a pagar más en el peaje Zárate Brazo Largo. La empresa Autovía del Mercosur confirmó que entra en vigencia un nuevo esquema tarifario para la estación ubicada sobre la Ruta Nacional 12.

El aumento alcanza a todas las categorías de vehículos que transitan por el corredor vial, desde autos particulares hasta camiones de carga. Lo que no cambia es la modalidad: el sistema sigue funcionando exclusivamente con medios de pago electrónicos, sin posibilidad de abonar en efectivo.

Para los conductores entrerrianos que viajan frecuentemente hacia el norte del conurbano bonaerense, esto significa tener que planificar mejor los gastos de viaje. El nuevo cuadro tarifario se aplicará de manera automática desde la medianoche, impactando tanto en usuarios particulares como en el transporte de carga y pasajeros.

La empresa volvió a recordar que los conductores deben contar con TelePASE u otras modalidades digitales autorizadas para poder atravesar la estación. Quienes no tengan estos sistemas habilitados van a tener problemas al momento de circular, ya que la modalidad de cobro en efectivo quedó definitivamente eliminada.

Para muchos entrerrianos, especialmente los de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, este peaje representa un costo fijo en sus traslados hacia Buenos Aires. El aumento llega en un momento donde cada peso cuenta y las familias ajustan presupuestos por todos lados.

Te puede interesar

Provincia y Nación impulsan una nueva etapa del programa Ver para Ser Libres en Entre Ríos

admin

Este sábado comenzará el cronograma de pagos para la administración pública provincial

admin

Frigerio inauguró MiradorTec Lab y apuesta a convertir a Entre Ríos en un polo tecnológico nacional

admin
Radio RD 99.1